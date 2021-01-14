Южный газовый коридор в 2022 году выйдет на полную мощность по экспорту газа в Европу

Южный газовый коридор (ЮГК) в 2022 году выйдет на полную мощность по экспорту азербайджанского газа в Европу.

Об этом заявил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, пишет АНГИ.

«Азербайджанский газ по ЮГК уже поступает на территорию Европейского Союза. Мы успешно выполняем наши обязательства перед покупателями. В этом отношении все идет согласно плану, т.е. объёмы будут постепенно наращиваться, пока не достигнут уровня плато в следующем году», — отметил он.

Ахмедов добавил, что под плато подразумевается экспорт по ЮГК 10 млрд кубометров в год для Европы и 6 млрд кубометров в год в Турции.

«Ввиду коммерческих соображений мы не публикуем конкретный прогноз по экспорту газа по ЮГК на этот год», — подчеркнул Ахмедов.

Представитель SOCAR также сообщил, что в данное время вопрос покупки из-за рубежа дополнительных объемов газа для заполнения ЮГК не рассматривается.

Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров – в Европу, еще 6 млрд кубометров — в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу, для потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в Европу осуществляется по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), пропускной мощностью 10 млрд кубометров в год, являющемуся последним сегментом ЮГК.