Южный газовый коридор в 2022 году выйдет на полную мощность по экспорту газа в Европу

Обновлено: Январь 14, 2021. Тэги: , ,

Южный газовый коридор в 2022 году выйдет на полную мощность по экспорту газа в Европу

Южный газовый коридор (ЮГК) в 2022 году выйдет на полную мощность по экспорту азербайджанского газа в Европу.

Об этом заявил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, пишет АНГИ.

«Азербайджанский газ по ЮГК уже поступает на территорию Европейского Союза. Мы успешно выполняем наши обязательства перед покупателями. В этом отношении все идет согласно плану, т.е. объёмы будут постепенно наращиваться, пока не достигнут уровня плато в следующем году», — отметил он.

Ахмедов добавил, что под плато подразумевается экспорт по ЮГК 10 млрд кубометров в год для Европы и 6 млрд кубометров в год в Турции.

«Ввиду коммерческих соображений мы не публикуем конкретный прогноз по экспорту газа по ЮГК на этот год», — подчеркнул Ахмедов.

Представитель SOCAR также сообщил, что в данное время вопрос покупки из-за рубежа дополнительных объемов газа для заполнения ЮГК не рассматривается.

Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров – в Европу, еще 6 млрд кубометров — в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу, для потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в Европу осуществляется по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), пропускной мощностью 10 млрд кубометров в год, являющемуся последним сегментом ЮГК.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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