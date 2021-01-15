2021-01-15: Мировые цены на нефть в коррекции

Стоимость нефти утром 15 января меняется, инвесторы опасаются влияния роста случаев COVID и вызванных этим локдаунов на спрос на этот ресурс.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 7.34 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,35%, до $56,22 за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до $53,49 за баррель.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией с коронавирусом в Китае, который является вторым по величине потребителем нефти в мире после США, где ситуация с COVID также непростая. Китай в пятницу сообщил о самом большом количестве ежедневных случаев COVID-19 за более чем 10 месяцев. В США же накануне было выявлено почти 233 тысячи новых случаев, скончалось 3,8 тыс. человек.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу снижаются, несмотря на ожидания принятия новых мер поддержки экономики США после прихода к власти Джо Байдена, пишет «Investing.com».

Избранный президент США Джо Байден в четверг представил новый план поддержки экономики на сумму $1,9 трлн, который, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям страны, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда, сообщает CNBC.

Стоимость мартовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 мск в пятницу составляет $56,16 за баррель, что на $0,26 (0,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 14 января эти контракты подорожали на $0,36 (0,6%) — до $56,42 за баррель.

Цена фьючерсов на на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $53,45 за баррель, что на $0,12 (0,22%) ниже уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,66 (1,3%) — до $53,57 за баррель. По данным Market Data, стоимость контракта на нефть WTI на ближайший месяц выросла до максимума с 20 февраля.

ОПЕК незначительно повысила свою оценку спроса на нефть в 2020 году. Ранее предполагалось, что спрос снизится на 9,77 млн б/с, новый прогноз падения — на 9,75 млн б/с, до 90,01 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Прогноз темпа роста спроса в 2021 году не изменился и составляет 5,9 млн б/с — до 95,91 млн б/с.

«Среднесрочные и долгосрочные фундаментальные факторы по-прежнему выглядят благоприятными для нефти, однако если локдауны из-за COVID продолжат усиливаться, это должно прервать ралли нефтяных цен», — отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.те».