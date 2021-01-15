АМКУ проводить розслідування проти столичного постачальника тепла

Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи про зловживання ТОВ «Євро-реконструкція» монопольним становищем під час опалювального сезону 2019-2020 років.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби АМКУ.

«Розпочато розгляд справи про зловживання ТОВ «Євро-реконструкція» монопольним (домінуючим) становищем. Розпорядженням державного уповноваженого розпочато справу про порушення конкурентного законодавства», — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у комітеті, причиною для відкриття справи стало те, що з початку 2019-2020 опалювального періоду ТОВ «Євро-реконструкція» здійснювало нарахування споживачам завищених майже на 23% розмірів плати за теплову енергію та послуги із централізованого опалення і постачання гарячої води без відповідних перерахунків.

За результатами розгляду справи на «Євро-реконструкцію» може бути накладено штраф у розмірі до 10% доходу (виручки) суб’єкта господарювання.

Нагадаємо, у вересні Антимонопольний комітет зобов’язав ТОВ «Євро-реконструкція» здійснити перерахунок платіжок за тепло і гарячу воду у 2019-2020 роках. Як зазначається, у зв’язку зі зниженням ціни на газ на понад 20%, Антимонопольний комітет України в січні 2020 року надав найбільшим теплопостачальникам обов’язкові для розгляду рекомендації зменшити протягом опалювального періоду 2019-2020 років розміри нарахувань плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення всім категоріям споживачів.

Більшість компнаій виконали ці рекомендації. Завдяки цьому станом на червень 2020 року сума зекономлених споживачам коштів вже перевищила 3 млрд грн.

«Однак ТОВ «Євро-реконструкція», яка є постачальником опалення і гарячої води для 300 тисяч мешканців та підприємств лівобережжя Києва, їх проігнорувало. На підприємстві пояснили це тим, що основним видом палива для них є не газ, а вугілля, складова частка якого у виробництві дорівнює 90%», — розповіли у АМКУ.

Читайте в «Терміналі» також, Антимонопольний комітет України найближчим часом вивчить обгрунтованість і прозорість тарифів на розподіл газу і в разі виявлення порушень зобов’яже регулятора — НКРЕКП — виправити ситуацію.