АМКУ проводить розслідування проти столичного постачальника тепла

Обновлено: Январь 15, 2021. Тэги: , ,

АМКУ проводить розслідування проти столичного постачальника тепла

Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи про зловживання ТОВ «Євро-реконструкція» монопольним становищем під час опалювального сезону 2019-2020 років.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби АМКУ.

«Розпочато розгляд справи про зловживання ТОВ «Євро-реконструкція» монопольним (домінуючим) становищем. Розпорядженням державного уповноваженого розпочато справу про порушення конкурентного законодавства», — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у комітеті, причиною для відкриття справи стало те, що з початку 2019-2020 опалювального періоду ТОВ «Євро-реконструкція» здійснювало нарахування споживачам завищених майже на 23% розмірів плати за теплову енергію та послуги із централізованого опалення і постачання гарячої води без відповідних перерахунків.

За результатами розгляду справи на «Євро-реконструкцію» може бути накладено штраф у розмірі до 10% доходу (виручки) суб’єкта господарювання.

Нагадаємо, у вересні Антимонопольний комітет зобов’язав ТОВ «Євро-реконструкція» здійснити перерахунок платіжок за тепло і гарячу воду у 2019-2020 роках. Як зазначається, у зв’язку зі зниженням ціни на газ на понад 20%, Антимонопольний комітет України в січні 2020 року надав найбільшим теплопостачальникам обов’язкові для розгляду рекомендації зменшити протягом опалювального періоду 2019-2020 років розміри нарахувань плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення всім категоріям споживачів.

Більшість компнаій виконали ці рекомендації. Завдяки цьому станом на червень 2020 року сума зекономлених споживачам коштів вже перевищила 3 млрд грн.

«Однак ТОВ «Євро-реконструкція», яка є постачальником опалення і гарячої води для 300 тисяч мешканців та підприємств лівобережжя Києва, їх проігнорувало. На підприємстві пояснили це тим, що основним видом палива для них є не газ, а вугілля, складова частка якого у виробництві дорівнює 90%», — розповіли у АМКУ.

Читайте в «Терміналі» також, Антимонопольний комітет України найближчим часом вивчить обгрунтованість і прозорість тарифів на розподіл газу і в разі виявлення порушень зобов’яже регулятора — НКРЕКП — виправити ситуацію.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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