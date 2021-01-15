Енергоблок N5 ЗАЕС підключено до мережі

Сьогодні о 0:25 до енергомережі підключено енергоблок №5 Запорізької атомної електростанції потужністю 1000 МВт.
Повідомив Енергоатом.
Усі шість енергоблоків станції перебувають у роботі. Вперше в історії український гігант атомної енергетики Європи Запорізька АЕС наблизилась до повної проєктної потужності у 6000 МВт.
Можливість працювати усіма шістьма енергоблоками-мільйонниками на повну потужність станція отримала наприкінці минулого року – завдяки введенню в експлуатацію повітряної лінії електропередачі 750 кВ від ЗАЕС до підстанції «Каховська». Раніше через недостатню пропускну спроможність існуючих ліній електропередач Запорізька АЕС працювала з максимальною потужністю 5300 МВт.
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