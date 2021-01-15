Германия продлила разрешение на трубоукладочные работы для Nord Stream 2

Обновлено: Январь 15, 2021. Тэги: , ,

Германия продлила разрешение на трубоукладочные работы для Nord Stream 2

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубопровода «Северный поток 2″, сообщает ведомство в пресс-релизе.

Передает Прайм.

«Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии выдало Nord Stream 2 разрешение проводить трубоукладочные работы для завершения трубопровода «Северный поток 2″ в исключительной экономической зоне Германии на участке в примерно 16,5 и 13,9 километров во временном промежутке между концом сентября и концом мая», — говорится в документе.

В ведомстве поясняют, что Nord Stream 2 запросила в июле об изменении выданного ранее разрешения от 2018 года на прокладку трубы с использованием корабля с якорным позиционированием, работы должны вестись на участке от острова Борнхольм через Померанскую бухту до коммуны Любмин, где начинается сухопутный участок европейской части «Северного потока 2″.

Ранее Терминал писал, что Nord Stream 2 AG объявил о возобновлении укладки «Северного потока 2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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