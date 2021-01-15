Германия продлила разрешение на трубоукладочные работы для Nord Stream 2

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубопровода «Северный поток 2″, сообщает ведомство в пресс-релизе.

Передает Прайм.

«Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии выдало Nord Stream 2 разрешение проводить трубоукладочные работы для завершения трубопровода «Северный поток 2″ в исключительной экономической зоне Германии на участке в примерно 16,5 и 13,9 километров во временном промежутке между концом сентября и концом мая», — говорится в документе.

В ведомстве поясняют, что Nord Stream 2 запросила в июле об изменении выданного ранее разрешения от 2018 года на прокладку трубы с использованием корабля с якорным позиционированием, работы должны вестись на участке от острова Борнхольм через Померанскую бухту до коммуны Любмин, где начинается сухопутный участок европейской части «Северного потока 2″.

Ранее Терминал писал, что Nord Stream 2 AG объявил о возобновлении укладки «Северного потока 2″.