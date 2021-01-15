ПАТ «Центренерго» просить переглянути умови постачання газу для виробництва електроенергії

Через імовірні прорахунки у плануванні Прогнозного балансу електроенергії Об’єднаної енергосистеми України на 2020 рік, впродовж листопада і грудня 2020 року теплоелектростанції ПАТ «Центренерго» працювали з максимальним навантаженням, витягуючи на собі енергосистему держави, доки значна частина інших теплових, а також атомних енергоблоків залишалися в простої через ремонтні роботи.

Наголошує Центренерго.

Тож, у зв’язку з суттєвим збільшенням обсягу виробництва електричної енергії на ТЕС ПАТ «Центренерго» за командами диспетчера Оператора системи передачі ПрАТ «НЕК Укренерго», що склало 129% у листопаді та 156% у грудні понад обсяг визначений Прогнозним балансом виробництва електричної енергії в Україні, компанія була змушена додатково витратити 128 тис. тонн та 233 тис. тонн вугілля відповідно. Така ситуація призвела до критичного зниження обсягу запасу вугілля на ТЕС ПАТ «Центренерго» з 336 тис. тонн станом на 01 листопада 2020 року до 40 тис. тонн на 11 січня 2021.

Водночас, найбільший приватний постачальник вугільної продукції зупинив відвантаження вугілля на адресу ТЕС ПАТ «Центренерго», порушивши умови договору, попри отриману передоплату в розмірі 106 мільйонів гривень. Більше того, користуючись критичною ситуацією із запасами палива, 13 січня 2021 року постачальник надіслав на адресу «Центренерго» попередження про підняття ціни на вугілля з 1650 грн/т до 2100 грн/т.

Наразі ПАТ «Центренерго» у повному обсязі виконує відпуск електричної енергії відповідно до свого комерційного графіку завдяки стабільним поставкам палива з державних вугледобувних підприємств. Однак для забезпечення навантаження понад комерційний графік вугілля державних шахт не вистачить.

У зв’язку з прогнозованим зниженням температури повітря і зростанням споживання електроенергії, для забезпечення стабільності енергосистеми України, єдиним рішенням може стати включення в роботу додаткових енергоблоків з використанням природного газу. Однак, через поточну ціну газу, такі дії призведуть до колосальних збитків для державної теплової генерації. Відтак, ПАТ «Центренерго» звернулося до Уряду з пропозицією щодо єдино можливого спільного шляху вирішення поточної критичної ситуації в ОЕС України. А саме, для уникнення створення багатомільйонних збитків, посилення дефіциту ліквідності через відсутність доступу до кредитних ресурсів та збереження енергетичної безпеки України доручити компанії НАК «Нафтогаз» в особі ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», переглянути умови постачання газу для ПАТ «Центренерго» в частині ціни та відтермінування оплати.

Також, ПАТ «Центренерго» просить Уряд сприяти у не здійсненні операторами ГРМ нарахування вартості перевищення замовленої потужності, оскільки Товариство не планувало використання таких значних обсягів природного газу і вважає цю ситуацію форс-мажором.

Раніше Термінал писав, що Центренерго шукає вугілля для сталого проходження осінньо-зимового періоду.