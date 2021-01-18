2021-01-18: Мировые цены на нефть в коррекции

Цены на нефть снижаются на фоне укрепления доллара США, а также снижающегося оптимизма трейдеров в отношении восстановления спроса на нефть в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в мире.

Об этом пишет «Investing.com».

Статданные из Китая, показавшие более существенное, чем ожидалось, повышение ВВП в 2020 году, а также максимальное с июня 2017 года увеличение промпроизводства в декабре, ограничивают снижение цен на нефть в понедельник, пишет Bloomberg.

Экономика Китая увеличилась на 2,3% в 2020 году, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). В четвертом квартале объем ВВП подскочил на 6,5% — таким образом, темпы роста вернулись к докризисному уровню. Эксперты в среднем прогнозировали повышение китайского ВВП на 2,2% в 2020 году и на 6% в октябре-декабре. Тем временем, объем промпроизводства в КНР в декабре увеличился на 7,3%.

Снижение цен дает передышку нефтяному рынку, который довольно сильно вырос за последнее время, отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли. «Ключевым событием для рынка будет инаугурация избранного президента США Джо Байдена, и инвесторам особенно интересно, насколько быстро он сможет запустить озвученные им новые стимулы», — цитирует эксперта Bloomberg.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 12 единиц — до 287 установок. Количество установок увеличивается уже восемь недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 386 единиц.

Стоимость мартовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 мск в понедельник составляет $54,57 за баррель, что на $0,53 (0,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 15 января эти контракты подешевели на $1,32 (2,3%) — до $55,1 за баррель.

Цена фьючерсов на на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,46 (0,88%) — до $51,90 за баррель. В пятницу фьючерсы уменьшились в цене на $1,21 (2,3%) — до $52,36 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI подорожала на 0,2%.