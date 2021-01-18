ДТЭК увеличит поставки угля на ТЭС «Центрэнерго» и начнет импорт из Казахстана

ДТЭК по просьбе государственного ПАО «Центрэнерго» увеличит отгрузки угля в адрес ее ТЭС на 100 тыс. тонн, в том числе 50 тыс. тонн поставит в ближайшее время, а также начнет импорт угля из Казахстана.

Передает Энергореформа.

«В ноябре-декабре уже было отгружено 400 тыс. тонн угля в адрес государственной генкомпании. При этом, запасы угля на ТЭС «ДТЭК Энерго» с 1 октября по состоянию на 12 января снизились в 4,5 раза – с 2,105 млн тонн до 467,5 тыс. тонн, что требует наращивания добычи и его импорта», – сказал генеральный директор «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев.

По его словам, из-за критической ситуации в энергосистеме и высокой ее потребности в маневренных мощностях тепловая генерация «ДТЭК Энерго» работает уже несколько месяцев полным составом оборудования, что и привело к исчерпанию запасов.

Он подчеркнул, что «ДТЭК Энерго» заранее подготовилось к отопительному сезону, обеспечив добычу угля в необходимых объемах и проведя ремонтную кампанию, и был готов к его прохождению «в своем прогнозном балансе».

В то же время Салеев указал, что, к примеру, только в декабре 2020 года выработка ТЭС «ДТЭК Энерго» на 48,5%, или 1,142 млрд кВт-ч превысила прогнозный баланс, утвержденный Минэнерго.

Главной причиной низких запасов угля на складах он назвал несвоевременный выход атомных блоков из ремонтов.

«Так как АЭС не смогли вовремя поддержать энергосистему, эта дополнительная нагрузка легла на тепловую генерацию. Это основная причина сложившейся кризисной ситуации», – считает гендиректор «ДТЭК Энерго».

По его словам, на наполняемость складов на ТЭС также негативно повлиял временный простой шахт в первой половине прошлого года из-за невостребованности украинского угля и системного кризиса в отрасли.

«ДТЭК вынужден был останавливать шахты «Добропольеугля», а это, ориентировочно, недополученные 700 тыс. тонн, которых бы хватило для стабильной работы энергосистемы и прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 годов», – отметил Салеев.

По его прогнозам, планируемый в конце января вывод в ремонт ЗАЭС-1 и РАЭС-1, приведет к потере энергосистемой 1 ГВт мощности и повысит нагрузку на тепловую генерацию на 600-650 млн кВт-ч, что эквивалентно 300 тыс. тонн. угля.

Салеев отметил, что, учитывая текущий уровень запасов угля на складах и ремонтную кампанию «Энергоатома», энергосистема в дальнейшем может испытывать дефицит генерирующих мощностей.

Выходом из ситуации он назвал обеспечение работы угольных предприятий «ДТЭК Энерго» в полную мощность, а также импорт топлива из Казахстана и его доставку из принадлежащего «ДТЭК Энерго» ШУ «Обуховская» (Ростовская обл.).

«Шахты «ДТЭК Энерго» продолжают в полную мощность добывать уголь, предназначенный для тепловой генерации: с 1 января добыча составила 660 тыс. тонн угля газовой марки. Чтобы восполнить нехватку газового угля и обеспечить стабильную работу энергосистемы, компания начинает импорт угля из Казахстана», – сообщил гендиректор.

Он добавил, что для обеспечения стабильной работы антрацитовых станций ДТЭК будет поставлять уголь со своего ШУ «Обуховская».

Салеев отметил, что импорт угля – это крайняя и временная мера для стабилизации работы энергосистемы.

Ранее Терминал писал, что ПАТ «Центренерго» просить переглянути умови постачання газу для виробництва електроенергії.