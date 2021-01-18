Енергоатом погасить борг Westinghouse і іншими постачальниками грошима Гарпока

Обновлено: Январь 18, 2021. Тэги: , , , ,

Енергоатом погасить борг Westinghouse і іншими постачальниками грошима Гарпока

НАЕК «Енергоатом» направить більшу частину коштів з приблизно 5,1 млрд грн, які будуть отримані від ДП «Гарантований покупець» в якості погашення боргу, на розрахунки з оплати палива з Westinghouse і іншими постачальниками.

Про це т.в.о. президента НАЕК Петро Котін написав на своїй сторінці в Facebook.

«Отримані кошти переважно підуть на погашення боргів перед нашими постачальниками, в тому числі – на оплату палива компанії Westinghouse», – повідомив він.

При цьому припис НКРЕКП розподілити «Енергоатому» як мінімум 50% коштів, отриманих «ГарПоком» від НЕК «Укренерго» в рамках кредитів трьох держбанків на суму 10,25 млрд грн, він назвав мудрим рішенням, що має велике значення для держкомпанії.

«Це суттєва не тільки фінансова, а й політична підтримка базової державної генерації, яка повністю забезпечує населення електроенергією», – роз’яснив свою позицію Котін.

За його словами, це перший крок на шляху до виведення «Енергоатому» з жорстких дискримінаційних умов роботи на ринку електроенергії і початок стабілізації фінансового-економічної ситуації компанії, борги перед якою складають 24 млрд грн.

«Відчуваю певне розчарування колег із «зеленої» генерації та їхніх представників у Верховній Раді. Як бачите, вилитого на Енергоатом і НКРЕКП бруду та погроз не вистачило для зриву прийняття цього рішення», — написав Котін.

«Термінал» писав, ДП НАЕК «Енергоатом» хоче у судовому порядку стягнути з ДП «Гарантований покупець» 4,512 млрд грн заборгованості.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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