Енергоатом погасить борг Westinghouse і іншими постачальниками грошима Гарпока

НАЕК «Енергоатом» направить більшу частину коштів з приблизно 5,1 млрд грн, які будуть отримані від ДП «Гарантований покупець» в якості погашення боргу, на розрахунки з оплати палива з Westinghouse і іншими постачальниками.

Про це т.в.о. президента НАЕК Петро Котін написав на своїй сторінці в Facebook.

«Отримані кошти переважно підуть на погашення боргів перед нашими постачальниками, в тому числі – на оплату палива компанії Westinghouse», – повідомив він.

При цьому припис НКРЕКП розподілити «Енергоатому» як мінімум 50% коштів, отриманих «ГарПоком» від НЕК «Укренерго» в рамках кредитів трьох держбанків на суму 10,25 млрд грн, він назвав мудрим рішенням, що має велике значення для держкомпанії.

«Це суттєва не тільки фінансова, а й політична підтримка базової державної генерації, яка повністю забезпечує населення електроенергією», – роз’яснив свою позицію Котін.

За його словами, це перший крок на шляху до виведення «Енергоатому» з жорстких дискримінаційних умов роботи на ринку електроенергії і початок стабілізації фінансового-економічної ситуації компанії, борги перед якою складають 24 млрд грн.

«Відчуваю певне розчарування колег із «зеленої» генерації та їхніх представників у Верховній Раді. Як бачите, вилитого на Енергоатом і НКРЕКП бруду та погроз не вистачило для зриву прийняття цього рішення», — написав Котін.



«Термінал» писав, ДП НАЕК «Енергоатом» хоче у судовому порядку стягнути з ДП «Гарантований покупець» 4,512 млрд грн заборгованості.