Пользователи электроотопления получат компенсации за повышение тарифа – Шмыгаль

Украинцы, которые пользуются электроотоплением, получат компенсации за повышение тарифов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, скоро правительство примет соответствующее решение.

Передает Зеркало недели.

«Вскоре правительство одобрит механизм, предусматривающий прямые выплаты людям, у которых установлено электроотопление. Выплаты не привязаны к доходам», — написал Шмыгаль в Telegram.

По словам премьера, это будет компенсация за повышение тарифа, которое произошло с 1 января.

Ранее Терминал писал, что Кабинет Министров пересмотрит тарифы на электроэнергию для населения.