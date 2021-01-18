Сьогодні планується позачергове засідання уряду щодо ціни на газ

18 січня, відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України, на якому розглядатиметься питання ціни на газ для населення.
Про це інформує РБК з посиланням на пресслужбу уряду.
“18 січня під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться позачергове засідання Уряду щодо врегулювання питання ціни на газ для побутових споживачів. Початок: 10:00”, — зазначили в уряді.
«Термінал» писав, уряд вирішив зафіксувати ціну на газ на рік. В свою чергу, Нафтогаз готовий забезпечити єдину ціну у 6,99 грн за куб. м для всіх побутових споживачів газу під час карантину або до кінця опалювального сезону.
Міністерство енергетики України пропонує з 1 лютого на рік обмежити ціну газу для «вразливих споживачів». До цієї категорії віднесено все населення на основі формули «хаб мінус».