Україна може імпортувати електроенергію з Білорусі в разі необхідності, — прем’єр міністр

Україна в разі необхідності може імпортувати електроенергію з Білорусі обсягом до 900 МВт, оскільки жодних законодавчих обмежень щодо цього немає, тоді як стосовно питання прямого імпорту і електроенергії, і газу в уряді дискусія відсутня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Передає агентство «Інтерфакс-Україна».

«На рівні уряду сьогодні немає дискусії — ні з політичної, ні з економічної точки зору — щодо прямого імпорту російського продукту — електроенергії чи газу. З Білоруссю в нас, на жаль, на законодавчому рівні не прийнято відповідний закон, який урегулював би всі ці питання», — сказав він.

Прем’єр констатував, що імпорт електроенергії з Білорусі технічно можливий, жодних обмежень немає.

«У нас є відповідний перетин, 900 мВт, і у разі необхідності Україна може імпортувати. Наші електричні мережі доповнюють одна одну, тому ця опція лишається відкритою. Щодо політичної доцільності, то це зовсім інше питання, яке поки що не порушувалося», — зазначив Шмигаль.

Раніше Термінал писав, що Україна відновила імпорт електричної енергії з Білорусі.