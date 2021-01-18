Україна може імпортувати електроенергію з Білорусі в разі необхідності, — прем’єр міністр

Обновлено: Январь 18, 2021. Тэги: ,

Україна може імпортувати електроенергію з Білорусі в разі необхідності, — прем’єр міністр

Україна в разі необхідності може імпортувати електроенергію з Білорусі обсягом до 900 МВт, оскільки жодних законодавчих обмежень щодо цього немає, тоді як стосовно питання прямого імпорту і електроенергії, і газу в уряді дискусія відсутня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Передає агентство «Інтерфакс-Україна».

«На рівні уряду сьогодні немає дискусії — ні з політичної, ні з економічної точки зору — щодо прямого імпорту російського продукту — електроенергії чи газу. З Білоруссю в нас, на жаль, на законодавчому рівні не прийнято відповідний закон, який урегулював би всі ці питання», — сказав він.

Прем’єр констатував, що імпорт електроенергії з Білорусі технічно можливий, жодних обмежень немає.

«У нас є відповідний перетин, 900 мВт, і у разі необхідності Україна може імпортувати. Наші електричні мережі доповнюють одна одну, тому ця опція лишається відкритою. Щодо політичної доцільності, то це зовсім інше питання, яке поки що не порушувалося», — зазначив Шмигаль.

Раніше Термінал писав, що Україна відновила імпорт електричної енергії з Білорусі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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