Укртранснафта у листопаді 2020 експортувала нафту до Білорусі

Обсяг транспортованої нафти за результатами одинадцяти місяців 2020 року становить 14,6 млн тонн, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це пише пресслужба Укртранснафти.

Зокрема, обсяг транспортування нафти для НПЗ України у січні-листопаді 2020 р. становить 2,4 млн тонн (на 9,8% більше, ніж за цей період у 2019 р.), а транзит – 12,1 млн тонн (на 1,1% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 р.).

Загальний обсяг транспортування нафти у листопаді 2020 року зменшився порівняно із листопадом минулого року на 12,7% — до 1,3 млн тонн. Зокрема, знизився транзит нафти трубопровідним транспортом через територію України на 22,1% – до 1,03 млн тонн. При цьому зріс обсяг транспортування нафти на НПЗ України на 9,1% – до 225,6 тис. тонн нафти.

Також у листопаді 2020 року АТ «Укртранснафта» експортувала 79,9 тис. тонн нафти до Республіки Білорусь на Мозирський НПЗ в рамках договору купівлі-продажу, укладеного з BNK (UK) Limited.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Укртранснафта уклала договори на продаж нафти, закупленої навесні 2020 року у компанії SOCAR Trading та прийнятої на Морському нафтовому терміналі «Південний».

Читайте в «Терміналі» також, обсяг транспортованої нафти за результатами десяти місяців 2020 року становить 13,2 млн тонн, що на 4,9% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.