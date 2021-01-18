Рубрика | газ, Официоз, Украина

Встановлення граничної ціни на газ знизить його вартість для населення в середньому на 30%, — прем’єр-міністр

Обновлено: Январь 18, 2021. Тэги: ,

Встановлення граничної ціни на газ знизить його вартість для населення в середньому на 30%, — прем’єр-міністр

Рішення Уряду про встановлення граничної ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр знизить його вартість для населення в середньому на 30%. При цьому для частини українців це зменшення становитиме майже 40%. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час позачергового засідання Уряду 18 січня.

Повідомляє Урядовий портал.

За дорученням Президента України Кабінет Міністрів 18 січня ухвалив рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Як зауважив очільник Уряду, така ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину.

Денис Шмигаль підкреслив, що встановлена Урядом ціна є нижчою на 1,5 грн за кубометр від тієї, яка була у 2018 та 2019 роках.

«У зимові місяці тих років платіжки в середньому становили 2,5-3 тисячі гривень. Або 75% від тодішньої мінімальної зарплати. Встановлена нами ціна буде на рівні 6,99 грн/куб. Це означає, що за споживання середня платіжка буде десь на 500 грн меншою і становитиме приблизно 40% від сьогоднішньої мінімальної зарплати», — зазначив Прем’єр-міністр.

Глава Уряду також наголосив, що рішення про встановлення граничної ціни на газ не означає, що Уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні. За його словами, без втручання в ситуацію вже у лютому кубометр газу міг би здорожчати до 12 грн.

«В умовах недосконалої конкуренції, монополізації ринку таке рішення є необхідним, аби збалансувати та спрямувати ринок на шлях розвитку, а не консервації монополій», — сказав Денис Шмигаль.

Як відзначив Прем’єр-міністр, ринок газу є незворотним кроком, оскільки він покладає кінець монополізму та дає можливість людям обирати свого газопостачальника, щоб отримувати кращу ціну, послуги та сервіс.

Крім того, Денис Шмигаль повідомив, що надалі Уряд зобов’яже усі газопостачальні компанії представити свої річні продукти для населення, щоб люди змогли підписати річний контракт і заздалегідь розуміти ціни у платіжках.

«Це дасть можливість всім і заощадити в зимові місяці, і спланувати власний бюджет, і отримати найвигіднішу ціну на газ. Це європейський підхід, який діє в абсолютно усіх цивілізованих та розвинених країнах. І ми, попри тиск окремих спекулянтів та політиканів, також будемо рухатися цим шляхом», — підкреслив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр також наголосив, що ті громадяни, які наразі мають річні контракти нижче за 6,99 грн/кубометр залишаться з цінами, зазначеними в контрактах.

Водночас люди із соціально вразливих груп, за словами Денис Шмигаля, продовжать отримувати субсидії в повному обсязі.

Раніше Термінал писав, що ПАТ «Центренерго» просить переглянути умови постачання газу для виробництва електроенергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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