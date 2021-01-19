18 січня Білорусь поставила в Україну 3,1 млн кВт-г електроенергії

Білорусь 18 січня поставила в Україну 3,1 млн кВт.г електроенергії за запитом української сторони, повідомили в прес-службі Міненерго Республіки Білорусь.

Передає БЕЛТА.

«В умовах сильних морозів в рамках двостороннього Договору про надання аварійної допомоги 18 січня з Білорусі в енергосистему України відпущено 3,1 млн кВт.г електроенергії. Постачання електроенергії здійснювалися з 11.00 до 21.00″, — повідомили в прес-службі.

Максимальна потужність склала 500 МВт.

«Поставки виконані для забезпечення стійкої роботи енергосистеми України в період несприятливих погодних умов», — додали в Міненерго РБ.

Раніше Термінал писав, що Україна може імпортувати електроенергію з Білорусі в разі необхідності, — прем’єр міністр.