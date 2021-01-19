2021-01-19: Світові ціни на нафту змінилися різновекторно

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у вівторок зранку під час торгів змінилися в ціні до 54,93 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,33%.

При цьому ціна лютневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 52,19 долара за барель, втративши 0,32%.

Ф’ючерси на нафту марки Brent виросли у вівторок на тлі оптимізму з приводу того, що урядові стимули підтримають глобальне економічне зростання, а попит на нафту переважив побоювання, що відновлення локдаунів по світу через пандемію COVID-19 може знизити споживання палива, пише Reuters.

Нафта Brent дорожчає сьогодні, WTI, основні торги якої не проводилися напередодні через вихідний в США, стабільна, пише «Investing.com».



Збереження високих темпів захворюваності COVID-19 в усьому світі погіршує перспективи попиту на нафту, що разом зі зміцненням долара, зазначеним за останні кілька днів, чинить тиск на нафтовий ринок, відзначають експерти Axi. У той же час, на їхню думку, ціни на нафту можуть стабілізуватися біля поточних рівнів завдяки прогресу в вакцинації від коронавируса. Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 мск склала $ 55,08 за барель, що на $ 0,33 (0,6%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 18 січня ці контракти подешевшали на $ 0,35 (0,6%) — до $ 54,75 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила $ 52,33 за барель, що на $ 0,03 (0,06%) нижче рівня на закриття ринку в п’ятницю. У понеділок торги в США не проводилися через свята (День Мартіна Лютера Кінга). Сьогодні в центрі уваги ринку — звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). «Прогнози попиту викликають основний інтерес, з огляду на нові хвилі локдаунов, які ми бачимо в останній місяць або близько того», — цитує агентство Bloomberg аналітика ING Bank NV Уоррена Паттерсона.