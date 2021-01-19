IEA знову знизило прогноз попиту на нафту в світі на 2021 рік

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) знову знизило прогноз світовоuj попиту на нафту в 2021 році і очікує його зростання на 5,5 мільйона барелів на добу, випливає з січневої доповіді організації.

Передає Прайм.

«Наш прогноз по світовому попиту в 2020 році зменшений на 40 тисяч барелів на добу, а на 2021 — на 280 тисяч барелів на добу», — йдеться в доповіді. У грудневому прогнозі очікувалося, що попит зросте на 5,7 мільйона барелів на добу.

Тепер EIA очікує, що в 2021 році попит на нафту збільшиться на 5,5 мільйона барелів на добу і відновиться до рівня 96,6 мільйона барелів на добу після падіння на 8,8 мільйона барелів на добу в 2020 році.

Раніше Термінал писав, що падіння попиту на нафту за підсумками року складе близько 8%