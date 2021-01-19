НКРЕКП розгляне нові тарифи на розподіл газу 19 січня

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має намір схвалити рішення про зниження тарифів на розподіл газу низці операторів газорозподільних мереж.

Про це йдеться в проєкті постанови про перегляд тарифів, розгляд якої заплановано на 19 січня.

Згідно з обґрунтуванням проєкту постанови, комісія має намір прийняти таке рішення з метою недопущення зростання соціальної напруги в суспільстві та додаткового захисту споживачів природного газу.

Плановані тарифи на розподіл газу:

Раніше «Термінал» писав, рішення Уряду про встановлення граничної ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр знизить його вартість для населення в середньому на 30%. При цьому для частини українців це зменшення становитиме майже 40%. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час позачергового засідання Уряду 18 січня.

