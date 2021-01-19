Слов’янська ТЕС аварійно зупинила  один з енергоблоків

Обновлено: Январь 19, 2021. Тэги: , ,

Слов’янська ТЕС аварійно зупинила  один з енергоблоків

Слов’янська теплова електростанція зупинила на аварійний ремонт енергоблок № 7, повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку компанія Донбасенерго, яка володіє ТЕС.

«17 січня 2021 року на блоці №7 Слов’янської ТЕС відбулася відмова в роботі основного обладнання з причини підвищення вібрації першого підшипника турбоагрегату, що призвело до аварійного відключення енергоблоку від електричної мережі України», — йдеться у повідомленні.

Наразі генерація на енергоблоці ст.№7 відсутня, розпочато ремонтні роботи.

В компанії повідомили, що Слов’янська ТЕС продовжує роботу одним блоком з навантаженням 62 МВт.

Нагадаємо, ПАТ «Донбасенерго» об’єднує дві електростанції: Слов’янську та Старобешівську ТЕС (остання з 2014 р. розташована на не підконтрольній Україні території). З березня 2017 р. показники виробничої діяльності активів, розміщених на тимчасово окупованій території в Донецькій області, не включаються у зведену звітність «Донбасенерго» через втрату контролю над ними. Сумарна встановлена потужність Слов’янської ТЕС становить 880 МВт.

«Термінал» писав, будівництво блоку на СлавТЕС включено до Енергетичної стратегії. За словами в.о.міністра енергетики Ольги Буславець, реалізація проєкту з будівництва нового блоку станції продовжить ресурс СлавТЕС на 40 років, підвищить ефективність роботи, зменшить питомі витрати палива і витрати на технічне обслуговування. ПАТ «Донбасенерго» очікує надання Україною державних гарантій для реалізації спільного з китайською Dongfang Electric International Corporation (DEIC) проєкту з будівництва нового блоку Слов’янської ТЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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