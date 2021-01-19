Слов’янська ТЕС аварійно зупинила  один з енергоблоків

Слов’янська теплова електростанція зупинила на аварійний ремонт енергоблок № 7, повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку компанія Донбасенерго, яка володіє ТЕС.

«17 січня 2021 року на блоці №7 Слов’янської ТЕС відбулася відмова в роботі основного обладнання з причини підвищення вібрації першого підшипника турбоагрегату, що призвело до аварійного відключення енергоблоку від електричної мережі України», — йдеться у повідомленні.

Наразі генерація на енергоблоці ст.№7 відсутня, розпочато ремонтні роботи.

В компанії повідомили, що Слов’янська ТЕС продовжує роботу одним блоком з навантаженням 62 МВт.

Нагадаємо, ПАТ «Донбасенерго» об’єднує дві електростанції: Слов’янську та Старобешівську ТЕС (остання з 2014 р. розташована на не підконтрольній Україні території). З березня 2017 р. показники виробничої діяльності активів, розміщених на тимчасово окупованій території в Донецькій області, не включаються у зведену звітність «Донбасенерго» через втрату контролю над ними. Сумарна встановлена потужність Слов’янської ТЕС становить 880 МВт.

«Термінал» писав, будівництво блоку на СлавТЕС включено до Енергетичної стратегії. За словами в.о.міністра енергетики Ольги Буславець, реалізація проєкту з будівництва нового блоку станції продовжить ресурс СлавТЕС на 40 років, підвищить ефективність роботи, зменшить питомі витрати палива і витрати на технічне обслуговування. ПАТ «Донбасенерго» очікує надання Україною державних гарантій для реалізації спільного з китайською Dongfang Electric International Corporation (DEIC) проєкту з будівництва нового блоку Слов’янської ТЕС.