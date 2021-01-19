Україна налаштована на розвиток водневих технологій і створення водневої екосистеми — Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна налаштована на розвиток водневих технологій і створення водневої екосистеми.

Передає Інтерфакс-Україна.

«Ми продовжуємо активний діалог і маємо на меті спільно з ЄС реалізовувати «Європейський зелений курс». Для нас, зокрема, є важливим рання залученість до формування та реалізації політики в рамках «Європейського зеленого курсу» і підтримка економічних трансформацій в Україні з боку ЄС», — сказав Шмигаль під час засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії «Європейський зелений курс» у вівторок у Києві.

За словами прем’єра, Україна має великий потенціал у виробництві чистої енергії та визначена одним із потенційних партнерів ЄС із виробництва і постачання у водневій стратегії Євросоюзу.

«Ми налаштовані на розвиток водневих технологій і створення водневої екосистеми», — сказав Шмигаль.

Він додав, що це один із найважливіших напрямів у переговорах з ЄС.

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