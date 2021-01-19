Україна налаштована на розвиток водневих технологій і створення водневої екосистеми — Шмигаль

Обновлено: Январь 19, 2021. Тэги: ,

Україна налаштована на розвиток водневих технологій і створення водневої екосистеми — Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна налаштована на розвиток водневих технологій і створення водневої екосистеми.

Передає Інтерфакс-Україна.

«Ми продовжуємо активний діалог і маємо на меті спільно з ЄС реалізовувати «Європейський зелений курс». Для нас, зокрема, є важливим рання залученість до формування та реалізації політики в рамках «Європейського зеленого курсу» і підтримка економічних трансформацій в Україні з боку ЄС», — сказав Шмигаль під час засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії «Європейський зелений курс» у вівторок у Києві.

За словами прем’єра, Україна має великий потенціал у виробництві чистої енергії та визначена одним із потенційних партнерів ЄС із виробництва і постачання у водневій стратегії Євросоюзу.

«Ми налаштовані на розвиток водневих технологій і створення водневої екосистеми», — сказав Шмигаль.

Він додав, що це один із найважливіших напрямів у переговорах з ЄС.

Читайте у Терміналі: У Міненерго окреслили перспективи розвитку водневої енергетики в Україні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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