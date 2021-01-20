2021-01-2: Нафта Brent торгується вище $56 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у середу зранку під час торгів змінилися в ціні до 56,24 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:05, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,61%.

При цьому ціна лютневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 53,35 долара за барель, додавши 0,70%.

Чорне золото продовжує дорожчати, пише «Investing.com».

Ціни на нафту утримуються поблизу багатомісячних максимумів, навіть попри збереження серйозних факторів ризику, що надають знижувальний вплив, сказав старший ринковий аналітик Schneider Electric Роббі Фрейзер, якого цитує MarketWatch. За його словами, деякі з цих факторів можна побачити в останньому звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Тим часом аналітики відзначають, що ослаблення долара США може підтримати сировинні ціни. Підтримку ринку також надають очікування прийняття нових економічних стимулів в США. В ході виступу на слуханнях у фінансовому комітеті Сенату у вівторок Джанет Йеллен, ексголова Федеральної резервної системи (ФРС), висунута обраним президентом США Джо Байденом на пост міністра фінансів, закликала законодавців «діяти масштабно», щоб запобігти затяжній економічний спад.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 9:01 мск становить $ 56,25 за барель, що на $ 0,35 (0,63%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 19 січня ці контракти подорожчали на $ 1,15 (2,1%) — до $ 55,9 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу виросли на $ 0,31 (0,59%) — до $ 53,29 за барель. У вівторок ф’ючерси виросли в ціні на $ 0,56 (1,1%) — до $ 52,98 за барель.