2021-01-2: Нафта Brent торгується вище $56 за барель

Обновлено: Январь 20, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-01-2: Нафта Brent торгується вище $56 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у середу зранку під час торгів змінилися в ціні до 56,24 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:05, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,61%.

При цьому ціна лютневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 53,35 долара за барель, додавши 0,70%.

Чорне золото продовжує дорожчати, пише «Investing.com».

Ціни на нафту утримуються поблизу багатомісячних максимумів, навіть попри збереження серйозних факторів ризику, що надають знижувальний вплив, сказав старший ринковий аналітик Schneider Electric Роббі Фрейзер, якого цитує MarketWatch. За його словами, деякі з цих факторів можна побачити в останньому звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Тим часом аналітики відзначають, що ослаблення долара США може підтримати сировинні ціни. Підтримку ринку також надають очікування прийняття нових економічних стимулів в США. В ході виступу на слуханнях у фінансовому комітеті Сенату у вівторок Джанет Йеллен, ексголова Федеральної резервної системи (ФРС), висунута обраним президентом США Джо Байденом на пост міністра фінансів, закликала законодавців «діяти масштабно», щоб запобігти затяжній економічний спад.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 9:01 мск становить $ 56,25 за барель, що на $ 0,35 (0,63%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 19 січня ці контракти подорожчали на $ 1,15 (2,1%) — до $ 55,9 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу виросли на $ 0,31 (0,59%) — до $ 53,29 за барель. У вівторок ф’ючерси виросли в ціні на $ 0,56 (1,1%) — до $ 52,98 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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