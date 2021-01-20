Довгострокові інструменти для збалансування ринку природного газу повинні бути підготовлені до кінця січня, — прем’єр-міністр

Прем’єр-міністр України доручив Міністерству енергетики, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерству соціальної політики спільно з НКРЕКП та Антимонопольним комітетом до кінця місяця підготувати довгострокові інструменти для збалансування ринку природного газу.

Повідомляє Урядовий портал.

Усі газопостачальні компанії вже цієї весни мають представити населенню свої річні продукти. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів 20 січня.

Прем’єр-міністр під час засідання також привітав рішення НКРЕКП обмежити максимальний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубічний метр. На його думку, це правильне рішення, яке дасть змогу знизити абонплату низці газзбутів.

«Уряд разом із народними депутатами також готує законопроект, який дозволить в середньому по країні урівняти тариф на розподіл, аби він був більш справедливим», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава Уряду також відзначив, що Антимонопольний комітет відкрив 6 справ проти газопостачальних компаній-монополістів, які, за його словами, несправедливо підняли ціни для людей. Він висловив сподівання, що АМКУ перевірить й інші компанії та доведе справу до кінця із відповідними рішеннями.

Крім того, Прем’єр-міністр повідомив, що Міністерство соціальної політики та Міністерство енергетики вже розробили рішення щодо компенсації людям, які встановили електроопалення.

«Ми зараз завершуємо його обговорення і будемо в найближчий час приймати. Люди, які встановили собі електроопалення, отримають монетизовану компенсацію», — підкреслив очільник Уряду.

Читайте у Терміналі: Встановлення граничної ціни на газ знизить його вартість для населення в середньому на 30%, — прем’єр-міністр.