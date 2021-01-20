Рубрика | газ, Официоз, Украина

Довгострокові інструменти для збалансування ринку природного газу повинні бути підготовлені до кінця січня, — прем’єр-міністр

Обновлено: Январь 20, 2021. Тэги: , ,

Довгострокові інструменти для збалансування ринку природного газу повинні бути підготовлені до кінця січня, — прем’єр-міністр

Прем’єр-міністр України доручив Міністерству енергетики, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерству соціальної політики спільно з НКРЕКП та Антимонопольним комітетом до кінця місяця підготувати довгострокові інструменти для збалансування ринку природного газу.

Повідомляє Урядовий портал.

Усі газопостачальні компанії вже цієї весни мають представити населенню свої річні продукти. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів 20 січня.

Прем’єр-міністр під час засідання також привітав рішення НКРЕКП обмежити максимальний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубічний метр. На його думку, це правильне рішення, яке дасть змогу знизити абонплату низці газзбутів.

«Уряд разом із народними депутатами також готує законопроект, який дозволить в середньому по країні урівняти тариф на розподіл, аби він був більш справедливим», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава Уряду також відзначив, що Антимонопольний комітет відкрив 6 справ проти газопостачальних компаній-монополістів, які, за його словами, несправедливо підняли ціни для людей. Він висловив сподівання, що АМКУ перевірить й інші компанії та доведе справу до кінця із відповідними рішеннями.

Крім того, Прем’єр-міністр повідомив, що Міністерство соціальної політики та Міністерство енергетики вже розробили рішення щодо компенсації людям, які встановили електроопалення.

«Ми зараз завершуємо його обговорення і будемо в найближчий час приймати. Люди, які встановили собі електроопалення, отримають монетизовану компенсацію», — підкреслив очільник Уряду.

Читайте у Терміналі: Встановлення граничної ціни на газ знизить його вартість для населення в середньому на 30%, — прем’єр-міністр.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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