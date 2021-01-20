ДТЕК заперечує звинувачення Центренерго про невиконання зобов’язань з постачання вугілля

На прохання ПАТ «Центренерго» ДТЕК здійснює постачання вугілля у випередження до графіка постачання, передбаченого договором.



На січень Центренерго було узгоджено постачання вугілля обсягом 50 тис. тонн, яке найближчими днями прибуде на адресу ТЕС ПАТ «Центренерго», пише пресслужба ДТЕК.

«На січень Центренерго було узгоджено постачання вугілля обсягом 50 тис. тонн, яке найближчими днями прибуде на адресу ТЕС ПАТ «Центренерго». Цей обсяг вугілля відповідає передоплаті, яку внесло ПАТ «Центренерго» (106 млн грн), та умовам, зафіксованим у специфікації до договору (1650 грн/т)», — йдеться у повідомленні.

В ДТЕК додали, що загальний обсяг вугільної продукції, яку компанія має відвантажити до квітня 2021 року, становить 600 тис. тонн. На прохання ПАТ «Центренерго» в листопаді-грудні 2020 року вугледобувними компаніями Групи ДТЕК забезпечено постачання 400 тис. тонн вугілля, що на 100 тис. тонн вище плану-графіка, визначеного договором.

У пресслужбі ДТЕК зауважили, що компанія в повному обсязі виконує взяті на себе зобов’язання, що закріплені у договорі з ПАТ «Центренерго», та вважає будь-які маніпуляції та перекручування фактів – спробою перекласти відповідальність за непрофесійну підготовку до ОЗП.

Нагадаємо, з 18 січня за командами Диспетчера ПрАТ «НЕК Укренерго» на ТЕС ПАТ «Центренерго» понад виконання комерційного графіка компанії додатково увімкнуті в роботу 6 блоків на природному газі — два блоки по 300 МВт на Вуглегірській ТЕС, три блоки по 200 МВт – на Зміївській ТЕС та один блок на 300 МВт на Трипільській ТЕС, що сумарно дають ОЕС України додатково 700 мВтг удень та 400 мВтг вночі.

«Термінал» писав, Центренерго повідомило, що ДТЭК зриває поставки вугілля. 13 січня енергохолдинг ДТЕК надіслав на адресу ТЕС «Центренерго» попередження про підвищення ціни на вугілля, після чого, порушивши умови договору, припинив поставки.