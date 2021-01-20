ДТЕК заперечує звинувачення Центренерго про невиконання зобов’язань з постачання вугілля

Обновлено: Январь 20, 2021. Тэги: , , ,

ДТЕК заперечує звинувачення Центренерго про невиконання зобов’язань з постачання вугілля

На прохання ПАТ «Центренерго» ДТЕК здійснює постачання вугілля у випередження до графіка постачання, передбаченого договором.

На січень Центренерго було узгоджено постачання вугілля обсягом 50 тис. тонн, яке найближчими днями прибуде на адресу ТЕС ПАТ «Центренерго», пише пресслужба ДТЕК.

«На січень Центренерго було узгоджено постачання вугілля обсягом 50 тис. тонн, яке найближчими днями прибуде на адресу ТЕС ПАТ «Центренерго». Цей обсяг вугілля відповідає передоплаті, яку внесло ПАТ «Центренерго» (106 млн грн), та умовам, зафіксованим у специфікації до договору (1650 грн/т)», — йдеться у повідомленні.

В ДТЕК додали, що загальний обсяг вугільної продукції, яку компанія має відвантажити до квітня 2021 року, становить 600 тис. тонн. На прохання ПАТ «Центренерго» в листопаді-грудні 2020 року вугледобувними компаніями Групи ДТЕК забезпечено постачання 400 тис. тонн вугілля, що на 100 тис. тонн вище плану-графіка, визначеного договором.

У пресслужбі ДТЕК зауважили, що компанія в повному обсязі виконує взяті на себе зобов’язання, що закріплені у договорі з ПАТ «Центренерго», та вважає будь-які маніпуляції та перекручування фактів – спробою перекласти відповідальність за непрофесійну підготовку до ОЗП.

Нагадаємо, з 18 січня за командами Диспетчера ПрАТ «НЕК Укренерго» на ТЕС ПАТ «Центренерго» понад виконання комерційного графіка компанії додатково увімкнуті в роботу 6 блоків на природному газі — два блоки по 300 МВт на Вуглегірській ТЕС, три блоки по 200 МВт – на Зміївській ТЕС та один блок на 300 МВт на Трипільській ТЕС, що сумарно дають ОЕС України додатково 700 мВтг удень та 400 мВтг вночі.

«Термінал» писав, Центренерго повідомило, що ДТЭК зриває поставки вугілля. 13 січня енергохолдинг ДТЕК надіслав на адресу ТЕС «Центренерго» попередження про підвищення ціни на вугілля, після чого, порушивши умови договору, припинив поставки.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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