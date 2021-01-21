2021-01-21: Світові ціни на нафту в корекції

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у четвер зранку під час торгів змінилися в ціні до 55,95 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,23%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 53,24 долара за барель, додавши 0,49%.

Ціни на нафту знижуються на даних Американського інституту нафти (API), що показали зростання запасів у США минулого тижня. Побоювання, пов’язані з можливістю зниження світового попиту на нафту, підвищуються на тлі спалахів в Китаї нового штаму коронавірусу, раніше виявленого в Європі, пише «Investing.com».

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:35 мск склала $ 55,94 за барель, що на $ 0,14 (0,25%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 20 січня ці контракти подорожчали на $ 0,18 (0,3%) — до $ 56,08 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до 8:37 мск склала $ 53,14 за барель, що на $ 0,17 (0,32%) нижче рівня на закриття ринку в середу. Напередодні ф’ючерси виросли в ціні на $ 0,33 (0,6%) — до $ 53,31 за барель.

Згідно з даними API, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 2,56 млн барелів. Офіційна доповідь про запаси буде оприлюднений Міністерством енергетики США сьогодні о 19:00 за київським часом.