2021-01-21: Світові ціни на нафту в корекції

Обновлено: Январь 21, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-01-21: Світові ціни на нафту в корекції

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у четвер зранку під час торгів змінилися  в ціні до 55,95 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,23%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 53,24 долара за барель, додавши 0,49%.

Ціни на нафту знижуються на даних Американського інституту нафти (API), що показали зростання запасів у США минулого тижня. Побоювання, пов’язані з можливістю зниження світового попиту на нафту, підвищуються на тлі спалахів в Китаї нового штаму коронавірусу, раніше виявленого в Європі, пише «Investing.com».

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:35 мск склала $ 55,94 за барель, що на $ 0,14 (0,25%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 20 січня ці контракти подорожчали на $ 0,18 (0,3%) — до $ 56,08 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до 8:37 мск склала $ 53,14 за барель, що на $ 0,17 (0,32%) нижче рівня на закриття ринку в середу. Напередодні ф’ючерси виросли в ціні на $ 0,33 (0,6%) — до $ 53,31 за барель.

Згідно з даними API, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 2,56 млн барелів. Офіційна доповідь про запаси буде оприлюднений Міністерством енергетики США сьогодні о 19:00 за київським часом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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