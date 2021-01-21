Білоруський оператор «Дружби» повідомив про зниження транзиту нафти

Компанія «Транснефть» у 2020 році та січні 2021 року, значно знизила обсяг прокачування нафти через територію Білорусії в напрямку Польщі та України.



Він використовується білоруськими фахівцями для проведення ремонтних робіт на нафтопроводі, пише АНГІ.

«За 2020 рік ВАТ» Гомельтранснафта Дружба «забезпечило безумовне виконання всіх договірних зобов’язань з транспортування нафти. Водночас, з боку ПАТ» Транснефть «відзначається значне зниження фактичних обсягів транспортування по транзитних напрямках від планових значень в обсязі близько 4,5 млн тонн, в тому числі в напрямку Польщі — на 1,8 млн тонн, в напрямку України — на 2,7 млн ​​тонн «, — йдеться в повідомленні Білоруського оператора магістрального нафтопроводу» Дружба «- ВАТ» Гомельтранснафта Дружба «.