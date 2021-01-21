Білоруський оператор «Дружби» повідомив про зниження транзиту нафти

Обновлено: Январь 21, 2021. Тэги: , ,

Білоруський оператор «Дружби» повідомив про зниження транзиту нафти

Компанія «Транснефть» у 2020 році та січні 2021 року, значно знизила обсяг прокачування нафти через територію Білорусії в напрямку Польщі та України.

Він використовується білоруськими фахівцями для проведення ремонтних робіт на нафтопроводі, пише АНГІ.

«За 2020 рік ВАТ» Гомельтранснафта Дружба «забезпечило безумовне виконання всіх договірних зобов’язань з транспортування нафти. Водночас, з боку ПАТ» Транснефть «відзначається значне зниження фактичних обсягів транспортування по транзитних напрямках від планових значень в обсязі близько 4,5 млн тонн, в тому числі в напрямку Польщі — на 1,8 млн тонн, в напрямку України — на 2,7 млн ​​тонн «, — йдеться в повідомленні Білоруського оператора магістрального нафтопроводу» Дружба «- ВАТ» Гомельтранснафта Дружба «.

Тенденція зниження Транснефтью транзитного транспортування нафти по нафтопроводу ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» збереглася і в січні 2021 року, повідомляє РІА Новини. Так, за даними «Гомельтранснафта Дружби», в період з 11 по 14 січня проведено роботи по підключенню реконструйованих ділянок нафтопроводу Мозир-Брест на 293-му і 321-му кілометрах і ремонту дефектів на лінійній частині, при цьому щодобове перекачування в напрямку Польщі здійснювалася відповідно до раніше узгодженим з Транснафтою графіком транспортування нафти й в обсязі понад 60 тис. тонн на добу.

«Термінал» писав,  «Транснефть» розраховує до середини 2021 року завершити роботу з виплат у зв’язку з інцидентом на трубопроводі «Дружба», вже виплатила 143,6 мільйона доларів, повідомив топ-менеджер компанії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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