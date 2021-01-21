Білоруський оператор «Дружби» повідомив про зниження транзиту нафти

Компанія «Транснефть» у 2020 році та січні 2021 року, значно знизила обсяг прокачування нафти через територію Білорусії в напрямку Польщі та України.
Він використовується білоруськими фахівцями для проведення ремонтних робіт на нафтопроводі, пише АНГІ.
«За 2020 рік ВАТ» Гомельтранснафта Дружба «забезпечило безумовне виконання всіх договірних зобов’язань з транспортування нафти. Водночас, з боку ПАТ» Транснефть «відзначається значне зниження фактичних обсягів транспортування по транзитних напрямках від планових значень в обсязі близько 4,5 млн тонн, в тому числі в напрямку Польщі — на 1,8 млн тонн, в напрямку України — на 2,7 млн тонн «, — йдеться в повідомленні Білоруського оператора магістрального нафтопроводу» Дружба «- ВАТ» Гомельтранснафта Дружба «.
Тенденція зниження Транснефтью транзитного транспортування нафти по нафтопроводу ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» збереглася і в січні 2021 року, повідомляє РІА Новини. Так, за даними «Гомельтранснафта Дружби», в період з 11 по 14 січня проведено роботи по підключенню реконструйованих ділянок нафтопроводу Мозир-Брест на 293-му і 321-му кілометрах і ремонту дефектів на лінійній частині, при цьому щодобове перекачування в напрямку Польщі здійснювалася відповідно до раніше узгодженим з Транснафтою графіком транспортування нафти й в обсязі понад 60 тис. тонн на добу.
«Термінал» писав, «Транснефть» розраховує до середини 2021 року завершити роботу з виплат у зв’язку з інцидентом на трубопроводі «Дружба», вже виплатила 143,6 мільйона доларів, повідомив топ-менеджер компанії.