Нафтогаз запустив в роботу новий газопровід

Обновлено: Январь 21, 2021. Тэги: , ,

Нафтогаз запустив в роботу новий газопровід

Дивізіон «Нафтогаз Розвідка та Видобуток» запустив в січні новий газопровід протяжністю 18,8 км, який дозволить забезпечити додатковий видобуток 150 тис. куб. м газу на добу.
Дивізіон Нафтогазу «Розробка і Видобування» в січні запустив новий газопровід, повідомляється на сторінці дивізіону в Facebook.

«Оновлюємо наземну інфраструктуру, щоб ефективніше видобувати газ із виснажених родовищ. У січні запустили в роботу новий газопровід, який поєднує два родовища Чутівське та Розпашнівське», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що газопровід побудували за вісім місяців.

«В результаті маємо 150 тис. м³ додаткового видобутку газу на добу. Такого показника вдалося досягти внаслідок перенаправлення потоку газу у внутрішні мережі компанії, що дало змогу знизити робочий тиск на виснаженому родовищі. Для будівництва об’єкту застосували інноваційний підхід і оптимальну стратегію контрактування, тож газопровід протяжністю 18,8 км та всю необхідну інфраструктуру збудували всього за 8 місяців», — пише пресслужба.
Загальна пропускна здатність нового газопроводу — 500 тис. м³ на добу. Він забезпечить подачу газу на компримування і комплексну підготовку на вузлову Хрестищенську дотискну компресорну станцію.

Читайте в «Терміналі», НАК «Нафтогаз України» у 2020 році надала ПАТ «Газпром» (Російська Федерація) послуги з організації транспортування природного газу територією України на $2,11 млрд.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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