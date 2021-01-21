Нафтогаз запустив в роботу новий газопровід

Дивізіон «Нафтогаз Розвідка та Видобуток» запустив в січні новий газопровід протяжністю 18,8 км, який дозволить забезпечити додатковий видобуток 150 тис. куб. м газу на добу.

Дивізіон Нафтогазу «Розробка і Видобування» в січні запустив новий газопровід, повідомляється на сторінці дивізіону в Facebook.

«Оновлюємо наземну інфраструктуру, щоб ефективніше видобувати газ із виснажених родовищ. У січні запустили в роботу новий газопровід, який поєднує два родовища Чутівське та Розпашнівське», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що газопровід побудували за вісім місяців.

«В результаті маємо 150 тис. м³ додаткового видобутку газу на добу. Такого показника вдалося досягти внаслідок перенаправлення потоку газу у внутрішні мережі компанії, що дало змогу знизити робочий тиск на виснаженому родовищі. Для будівництва об’єкту застосували інноваційний підхід і оптимальну стратегію контрактування, тож газопровід протяжністю 18,8 км та всю необхідну інфраструктуру збудували всього за 8 місяців», — пише пресслужба.

Загальна пропускна здатність нового газопроводу — 500 тис. м³ на добу. Він забезпечить подачу газу на компримування і комплексну підготовку на вузлову Хрестищенську дотискну компресорну станцію.

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