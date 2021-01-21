Оператор ГТС України заощадив 5,7 млрд грн на закупівлях у 2020 році

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ), що утворилося після анбандлінгу Нафтогазу, за результатами 2020 року стало одним з найбільших замовників на Prozorro і заощадило на аукціонах 5,7 млрд грн.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Минулого року ОГТСУ оголосив закупівлі товарів, робіт і послуг на загальну суму 50,4 млрд грн (без ПДВ), заощадивши в межах закупівель 12% від очікуваної вартості (5,7 млрд грн). Електронна система публічних закупівель Prozorro визнала Оператора ГТС України лідером з ефективності закупівель.

Всього на торгівельному майданчику компанія оголосила 2 000 закупівель, в яких взяли участь близько 1 300 постачальників. У середньому в межах однієї закупівлі протягом року конкурували більше трьох учасників торгів.

Найбільші категорії серед оголошених закупівель:

Серед показових закупівель з досягнутою економією – тендер на закупівлю електроенергії. У торгах змагалися 8 постачальників, конкуренція між якими в трьох раундах знизила фінальну вартість на 63%. А також аукціон із закупівлі 105 сучасних кульових кранів, в якому взяли активну участь і іноземні заводи-виробники. Його очікувана вартість складала 350 млн грн, але у ході конкурентних торгів була суттєво знижена: на першому етапі аукціону на 26%, а на другому – вже на 43% до 200 млн грн. Економії вдалося досягти і на аукціонах з меншими ціновими пропозиціями. ОГТСУ придбав 1955 комплектів робочого одягу з економією в 54%. Адже у перемозі в тендері були зацікавлені аж 12 учасників.

У 2020 році ОГТСУ завершив перший етап трансформації функції закупівель. Компанія за участі зовнішніх незалежних консультантів провела аудит і визначила план змін. В межах плану ОГТСУ розпочав процес впровадження комплексної системи управління ланцюжком поставок (Supply Chain Management), визначив цільову операційну модель функції, розподілив функціонал між внутрішніми структурними підрозділами та розпочав автоматизацію бізнес-процесів на базі платформи SAP. Такий підхід має на меті розвантажити від непрофільної роботи виробничі підрозділи і підвищити ефективність функції закупівель за рахунок системної роботи профільної команди.

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