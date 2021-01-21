Уряд та міські голови дійшли згоди в питанні тарифів на тепло та гарячу воду

Обновлено: Январь 21, 2021. Тэги: , ,

Уряд та міські голови дійшли згоди в питанні тарифів на тепло та гарячу воду

Уряд підпише меморандум з місцевою владою про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води в Україні.

Про це повідомила пресслужба уряду.

«Усі гілки влади об’єдналися, щоб захистити людей від неконтрольованого зростання тарифів. Ми цінуємо, що це спільне рішення з головами міст містить пункт про непідвищення тарифів на опалення й гарячу воду для українців. Вдячний всім учасникам наради за конструктивну співпрацю. У час коронакризи всім нам важливо підтримати наших громадян», — зазначив Прем’єр-міністр.

Учасники зустрічі домовилися напрацювати проект спільного Меморандуму, який регламентуватиме наступні домовленості:

1.Тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними.

2.Проведення спільної роботи над реструктуризацією заборгованості перед НАК «Нафтогаз», що утворилася через різницю між виручкою ТКЕ та тарифною виручкою (так звана «різниця в тарифах»).

3.Теплокомуненерго матимуть можливість укладати річні договори з НАК «Нафтогаз» за вигідною ціною.

«Нам вдалося досягти розуміння з центральною владою щодо необхідних кроків для недопущення кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів», — зазначив голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

Прем’єр-міністр за підсумками наради дав доручення Міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову, т. в. о. Міністра енергетики Юрію Вітренку, голові НКРЕКП Валерію Тарасюку, голові правління НАК «Нафтогазу» Андрію Коболєву до 25 січня за участю Асоціації міст України та заінтересованих органів державної влади підготувати та подати Кабінету Міністрів проект Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води в Україні.

«Термінал» писав, Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи про зловживання ТОВ «Євро-реконструкція» монопольним становищем під час опалювального сезону 2019-2020 років.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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