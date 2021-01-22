2021-01-22: Світові ціна на нафту в корекції

Ціни на нафту опускаються на тлі зростаючих сумнівів інвесторів у перспективах попиту на нафту у зв’язку з триваючим збільшенням захворюваності COVID-19 по всьому світу.

Про це пише Investing.com».

Трейдери чекають даних про запаси нафти в США, які на цьому тижні будуть оприлюднені лише в п’ятницю, оскільки понеділок у країні був вихідним (День Мартіна Лютера Кінга), а в середу проходила інавгурації нового президента країни Джо Байдена.

Експерти, опитані S & P Global Platts, в середньому прогнозують зниження запасів нафти в США за тиждень, що завершився 15 січня, на 2,5 млн барелів. Запаси бензину в країні, як очікується, виросли за тиждень на 2,7 млн ​​барелів, дистилятів — на 600 тис. Барелів. Згідно з даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США минулого тижня зросли на 2,56 млн барелів.

Зараз основним двигуном зростання цін на нафту, ймовірно, є політика, «оскільки трейдери намагаються зрозуміти, який політики буде дотримуватися адміністрація президента США Джо Байдена, і якими будуть її наслідки», відзначає головний фінансовий директор Velandera Energy Маніш Радж. «Байден вже дав зрозуміти, що буде дотримуватися більш суворої політики у сфері навколишнього середовища та посилить регулювання федеральних нафтопроводів, — цитує експерта MarketWatch. — Оскільки все це буде означати збільшення витрат для американських виробників, вони можуть обмежити видобуток, що буде сприяти підвищенню цін на нафту».

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 9:01 мск в п’ятницю становить $ 55,37 за барель, що на $ 0,73 (1,3%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 21 січня ці контракти подорожчали на $ 0,02 (менш як 0,1%) — до $ 56,1 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 0,73 (1,37%) — до $ 52,40 за барель. Напередодні ф’ючерси зменшилися на $ 0,18 (0,3%) — до $ 53,13 за барель.