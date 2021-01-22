2021-01-22: Світові ціна на нафту в корекції

Обновлено: Январь 22, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-01-22: Світові ціна на нафту в корекції

Ціни на нафту опускаються на тлі зростаючих сумнівів інвесторів у перспективах попиту на нафту у зв’язку з триваючим збільшенням захворюваності COVID-19 по всьому світу.

Про це пише Investing.com».

Трейдери чекають даних про запаси нафти в США, які на цьому тижні будуть оприлюднені лише в п’ятницю, оскільки понеділок у країні був вихідним (День Мартіна Лютера Кінга), а в середу проходила інавгурації нового президента країни Джо Байдена.

Експерти, опитані S & P Global Platts, в середньому прогнозують зниження запасів нафти в США за тиждень, що завершився 15 січня, на 2,5 млн барелів. Запаси бензину в країні, як очікується, виросли за тиждень на 2,7 млн ​​барелів, дистилятів — на 600 тис. Барелів. Згідно з даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США минулого тижня зросли на 2,56 млн барелів.

Зараз основним двигуном зростання цін на нафту, ймовірно, є політика, «оскільки трейдери намагаються зрозуміти, який політики буде дотримуватися адміністрація президента США Джо Байдена, і якими будуть її наслідки», відзначає головний фінансовий директор Velandera Energy Маніш Радж. «Байден вже дав зрозуміти, що буде дотримуватися більш суворої політики у сфері навколишнього середовища та посилить регулювання федеральних нафтопроводів, — цитує експерта MarketWatch. — Оскільки все це буде означати збільшення витрат для американських виробників, вони можуть обмежити видобуток, що буде сприяти підвищенню цін на нафту».

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 9:01 мск в п’ятницю становить $ 55,37 за барель, що на $ 0,73 (1,3%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 21 січня ці контракти подорожчали на $ 0,02 (менш як 0,1%) — до $ 56,1 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 0,73 (1,37%) — до $ 52,40 за барель. Напередодні ф’ючерси зменшилися на $ 0,18 (0,3%) — до $ 53,13 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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