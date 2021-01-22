Канцлер Німеччини Ангела Меркель не змінила своєї позиції по «Північному потоку 2″.

Про це вона заявила напередодні журналістам в Берліні, пише АНГІ.

«Я не змінила у своїй основі думки по «Північному потоку — 2″, для мене було важливо, щоб Україна отримала газовий договір і ми, звичайно, будемо обговорювати це з новою американською адміністрацією», — сказала Меркель. За її словами, в будь-якому випадку «екстериторіальні санкції» — це «не норма».

Раніше США внесли до списку санкцій відповідно до закону CAATSA («Протидія противникам Америки за допомогою санкцій») трубоукладач «Фортуна», залучений в будівництві «Північного потоку — 2″, і його власника. У Берліні після чергових санкцій заявили, що не змінюють думки щодо газопроводу. Влада Німеччини підкреслюють, що це економічний проєкт.

Газпром вирішив добудовувати газопровід «Північний потік 2″ власними силами після того, як через накладених США санкцій його швейцарський підрядник зупинив роботу. Зараз з приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%). 15 січня стало відомо, що федеральне відомство судноплавства і гідрографії Німеччини (BSH) розширило тимчасові рамки вже виданого дозволу на будівництво газопроводу «Північний потік 2″, тепер будувати можна до кінця травня.

«Термінал» писав, «Газпром» заявив, що проект «Північний потік-2″ може бути відкладений або припинений.