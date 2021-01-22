Ангела Меркель не змінила своєї позиції по «Північному потоку-2″

Обновлено: Январь 22, 2021. Тэги: ,

Ангела Меркель не змінила своєї позиції по «Північному потоку-2″

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не змінила своєї позиції по «Північному потоку 2″.

Про це вона заявила напередодні журналістам в Берліні, пише АНГІ.

«Я не змінила у своїй основі думки по «Північному потоку — 2″, для мене було важливо, щоб Україна отримала газовий договір і ми, звичайно, будемо обговорювати це з новою американською адміністрацією», — сказала Меркель. За її словами, в будь-якому випадку «екстериторіальні санкції» — це «не норма».

Раніше США внесли до списку санкцій відповідно до закону CAATSA («Протидія противникам Америки за допомогою санкцій») трубоукладач «Фортуна», залучений в будівництві «Північного потоку — 2″, і його власника. У Берліні після чергових санкцій заявили, що не змінюють думки щодо газопроводу. Влада Німеччини підкреслюють, що це економічний проєкт.

Газпром вирішив добудовувати газопровід «Північний потік 2″ власними силами після того, як через накладених США санкцій його швейцарський підрядник зупинив роботу. Зараз з приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%). 15 січня стало відомо, що федеральне відомство судноплавства і гідрографії Німеччини (BSH) розширило тимчасові рамки вже виданого дозволу на будівництво газопроводу «Північний потік 2″, тепер будувати можна до кінця травня.

«Термінал» писав, «Газпром» заявив, що проект «Північний потік-2″ може бути відкладений або припинений.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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