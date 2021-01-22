ГарПок і Укренерго звинувачують Енергоатом у недопоставках електроенергії у рамках ПСО у січні

Обновлено: Январь 22, 2021. Тэги: , , , , ,

ГарПок і Укренерго звинувачують Енергоатом у недопоставках електроенергії у рамках ПСО у січні

ДП «Гарантований покупець» і НЕК «Укренерго» заявляють про значні недопоставки в січні НАЕК «Енергоатом» електроенергії в рамках виконання спеціальних зобов’язань щодо забезпечення населення (ПСО) і просять уряд і профільне міністерство втрутитися в ситуації з метою її врегулювання. Про це повідомляється в листі ГарПока від 16 січня на Кабінет міністрів з копією на Міністерство енергетики і НКРЕКП, а також у листі «Укренерго» від 4 січня до Міненерго.

Передає Енергореформа.

«Дефіцит електричної енергії у ДП «Гарантований покупець» для виконання спеціальних зобов’язань з 17 по 31 січня 2021 року залишається критичним і становить 77,76 тис МВт-год», – зазначив ГарПок, вказуючи, що залишається невирішеним питання покриття фінансового дисбалансу підприємства, викликаного неналежним виконанням «Енергоатомом» рішення Кабміну про покладання спецзобов’язань.

ГарПок вказує обсяг дефіциту електроенергії на другу половину січня з урахуванням проведеного «Енергоатомом»15 січня чергового (третього) аукціону в рамках ПСО на січень, на якому той продав ГарПоку 29,08 тис МВт-год електроенергії.

У той же час Укренерго поінформувала Міненерго, що за перші п’ять днів нового року розмір недоотриманого ГарПоком  обсягу електроенергії для поставок населенню в рамках його договорів з постачальниками універсальних послуг становить майже 152 тис МВт-год, за розрахунками компанії, орієнтовна вартість недоотриманого ресурсу, приблизно, 230 млн грн.

«Якщо така тенденція триватиме, то за січень 2021 року обсяг недопоставленої Енергоатомом електроенергії для задоволення потреб побутових споживачів за попередніми розрахунками складе 1 млн МВт-год», – попередили в НЕК.

У зв’язку з цим компанія звернула увагу, що недопоставлені обсяги не купуються ГарПоком за двосторонніми договорами, на ринку «на добу вперед» і на внутрішньодобовому ринку, а купуються як негативний небаланс за завищеними цінами.

При цьому в НЕК акцентували увагу на тому, що витрати на недопоставлений Енергоатомом ресурс будуть виставлені ГарПоком у відповідний платіж Укренерго, що не передбачені в її тарифі на січень поточного року, в результаті чого компанія зазнає значних збитків.

«Такі дії учасників ринку призведуть до збитків Укренерго за січень в обсязі приблизно 1,6 млрд грн», – підкреслює НЕК.

Раніше Термінал писав, що енергоспоживання протягом першого тижня року було менше, ніж у минулому році.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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