ГарПок і Укренерго звинувачують Енергоатом у недопоставках електроенергії у рамках ПСО у січні

ДП «Гарантований покупець» і НЕК «Укренерго» заявляють про значні недопоставки в січні НАЕК «Енергоатом» електроенергії в рамках виконання спеціальних зобов’язань щодо забезпечення населення (ПСО) і просять уряд і профільне міністерство втрутитися в ситуації з метою її врегулювання. Про це повідомляється в листі ГарПока від 16 січня на Кабінет міністрів з копією на Міністерство енергетики і НКРЕКП, а також у листі «Укренерго» від 4 січня до Міненерго.

Передає Енергореформа.

«Дефіцит електричної енергії у ДП «Гарантований покупець» для виконання спеціальних зобов’язань з 17 по 31 січня 2021 року залишається критичним і становить 77,76 тис МВт-год», – зазначив ГарПок, вказуючи, що залишається невирішеним питання покриття фінансового дисбалансу підприємства, викликаного неналежним виконанням «Енергоатомом» рішення Кабміну про покладання спецзобов’язань.

ГарПок вказує обсяг дефіциту електроенергії на другу половину січня з урахуванням проведеного «Енергоатомом»15 січня чергового (третього) аукціону в рамках ПСО на січень, на якому той продав ГарПоку 29,08 тис МВт-год електроенергії.

У той же час Укренерго поінформувала Міненерго, що за перші п’ять днів нового року розмір недоотриманого ГарПоком обсягу електроенергії для поставок населенню в рамках його договорів з постачальниками універсальних послуг становить майже 152 тис МВт-год, за розрахунками компанії, орієнтовна вартість недоотриманого ресурсу, приблизно, 230 млн грн.

«Якщо така тенденція триватиме, то за січень 2021 року обсяг недопоставленої Енергоатомом електроенергії для задоволення потреб побутових споживачів за попередніми розрахунками складе 1 млн МВт-год», – попередили в НЕК.

У зв’язку з цим компанія звернула увагу, що недопоставлені обсяги не купуються ГарПоком за двосторонніми договорами, на ринку «на добу вперед» і на внутрішньодобовому ринку, а купуються як негативний небаланс за завищеними цінами.

При цьому в НЕК акцентували увагу на тому, що витрати на недопоставлений Енергоатомом ресурс будуть виставлені ГарПоком у відповідний платіж Укренерго, що не передбачені в її тарифі на січень поточного року, в результаті чого компанія зазнає значних збитків.

«Такі дії учасників ринку призведуть до збитків Укренерго за січень в обсязі приблизно 1,6 млрд грн», – підкреслює НЕК.

Раніше Термінал писав, що енергоспоживання протягом першого тижня року було менше, ніж у минулому році.