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РГК відкрила новий завод RGC Production у Дніпрі

Обновлено: Январь 22, 2021. Тэги: , ,

РГК відкрила новий завод RGC Production у Дніпрі

Потужність виробництва – 1000 одиниць шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП) та вузлів обліку газу на рік. Перший подібний завод було відкрито у Львові півтора року тому.

Регіональна газова компанія збудувала автоматизований завод з виробництва газового обладнання RGC Production у Дніпрі, пише пресслужба РГК у Facebook.

У пресслужбі повідомили, що автоматизований завод RGC Production у Дніпрі збудували  за шість місяців. Він забезпечуватиме потреби в сучасному газорегулюючому обладнанні східні та південні регіони України, де проживає понад 5 млн сімей, що споживають природний газ.

«Регіональна газова компанія модернізує газорозподільні мережі газовим обладнанням власного виробництва. Наші фахівці повністю контролюють виробничі процеси на всіх стадіях, а імпортні комплектуючі постачаються в Україну за міжнародними контрактами з європейськими виробниками. Ми плануємо нарощувати частку сучасного газового обладнання на українському ринку і вже вивчаємо можливості експорту продукції RGC Production до країн ЄС», — сказав операційний директор РГК  Олексій Тютюнник.

На заводі у Дніпрі вироблятиметься 1000 одиниць продукції на рік.

«Сучасні шафові газорегуляторні пункти призначені для модернізації газорозподільних мереж у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях, а також у містах Дніпро, Харків та Кривий Ріг», — зауважили в РГК.

В компанії додали, що на початок 2021 року в цих регіонах налічувалось понад 2500 ШГРП, які перебувають в експлуатації понад 20 років і потребують заміни.

«Термінал» писав, у 2020 році було відібрано з системи магістральних газопроводів 2,4 млрд куб. м газу на суму 10,4 млрд грн, але сплачено було лише 80% (загальна сума заборгованості — 1,6 млрд грн).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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