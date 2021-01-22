РГК відкрила новий завод RGC Production у Дніпрі

Потужність виробництва – 1000 одиниць шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП) та вузлів обліку газу на рік. Перший подібний завод було відкрито у Львові півтора року тому.



Регіональна газова компанія збудувала автоматизований завод з виробництва газового обладнання RGC Production у Дніпрі, пише пресслужба РГК у Facebook.

У пресслужбі повідомили, що автоматизований завод RGC Production у Дніпрі збудували за шість місяців. Він забезпечуватиме потреби в сучасному газорегулюючому обладнанні східні та південні регіони України, де проживає понад 5 млн сімей, що споживають природний газ.

«Регіональна газова компанія модернізує газорозподільні мережі газовим обладнанням власного виробництва. Наші фахівці повністю контролюють виробничі процеси на всіх стадіях, а імпортні комплектуючі постачаються в Україну за міжнародними контрактами з європейськими виробниками. Ми плануємо нарощувати частку сучасного газового обладнання на українському ринку і вже вивчаємо можливості експорту продукції RGC Production до країн ЄС», — сказав операційний директор РГК Олексій Тютюнник.

На заводі у Дніпрі вироблятиметься 1000 одиниць продукції на рік.

«Сучасні шафові газорегуляторні пункти призначені для модернізації газорозподільних мереж у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях, а також у містах Дніпро, Харків та Кривий Ріг», — зауважили в РГК.

В компанії додали, що на початок 2021 року в цих регіонах налічувалось понад 2500 ШГРП, які перебувають в експлуатації понад 20 років і потребують заміни.

«Термінал» писав, у 2020 році було відібрано з системи магістральних газопроводів 2,4 млрд куб. м газу на суму 10,4 млрд грн, але сплачено було лише 80% (загальна сума заборгованості — 1,6 млрд грн).

