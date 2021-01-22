УЕБ: ГарПок продав на біржі майже 96% запропонованої електроенергії

ДП «Гарантований покупець» на аукціоні за двосторонніми договорами на Українській енергетичній біржі 21 січня реалізував 83 664 МВт-год, або 95,7% запропонованої е/е ВДЕ з періодом постачання 1-28 лютого 2021 року.
Про це повідомила пресслужба УЕБ.
«Під час аукціону було реалізовано е/е по 20 позиціях різних добових графіків постачання за цінами від 1381,83 грн/МВт-год до 1595,00 грн/МВт-год. Найнижча середньозважена ціна була зафіксована на е/е базового навантаження – 1395,80 грн/МВт-год, найвища – на е/е з поставкою з 8:00 до 17:00 – 1581,75 грн/МВт-год.
Покупцями е/е на аукціоні стали 14 компаній: ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Де Трейдинг», ТОВ «Укр Газ Ресурс», ТОВ «Екотехноінвест», ТОВ «Південь Енерго Збут», ТОВ «АС», ТОВ «Автобансервіс», ТОВ «Ентре М», ПАТ «ЕК Барвінок», ТОВ «Енерго-Газ», ТОВ «Черкасиенергозбут», КП «Павлоградтрансенерго», ТОВ «Енерджі трейдинг груп», ТОВ «Віто енерджі».