УЕБ: ГарПок продав на біржі майже 96% запропонованої електроенергії

Обновлено: Январь 22, 2021. Тэги: , , ,

УЕБ: ГарПок продав на біржі майже 96% запропонованої електроенергії

ДП «Гарантований покупець» на аукціоні за двосторонніми договорами на Українській енергетичній біржі 21 січня реалізував 83 664 МВт-год, або 95,7% запропонованої е/е ВДЕ з періодом постачання 1-28 лютого 2021 року.

Про це повідомила пресслужба УЕБ.

«Під час аукціону було реалізовано е/е по 20 позиціях різних добових графіків постачання за цінами від 1381,83 грн/МВт-год до 1595,00 грн/МВт-год. Найнижча середньозважена ціна була зафіксована на е/е базового навантаження – 1395,80 грн/МВт-год, найвища – на е/е з поставкою з 8:00 до 17:00 – 1581,75 грн/МВт-год.

Покупцями е/е на аукціоні стали 14 компаній: ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Де Трейдинг», ТОВ «Укр Газ Ресурс», ТОВ «Екотехноінвест», ТОВ «Південь Енерго Збут», ТОВ «АС», ТОВ «Автобансервіс», ТОВ «Ентре М», ПАТ «ЕК Барвінок», ТОВ «Енерго-Газ», ТОВ «Черкасиенергозбут», КП «Павлоградтрансенерго», ТОВ «Енерджі трейдинг груп», ТОВ «Віто енерджі».

Автор:

(Всего статей: 9609)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: