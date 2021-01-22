Уряд планує компенсувати подорожчання електроенергії деяким споживачам

Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови про компенсації споживачам, які встановили електроопалення. Через подорожчання електроенергії зі спеціального фонду держбюджету виділять 1,4 млрд гривень. Проект постанови розміщений на сайті Федерації профспілок для обговорення.

Передає РБК-Україна.

Згідно з проектом, зі спеціального фонду держбюджету Мінсоцполітики спрямовуються 1,4 млрд гривень для надання компенсації на оплату електричної енергії, спожитої у першому кварталі 2021 року, у зв’язку з відміною окремих знижених тарифів деяким категоріям споживачів (крім тих, які отримують житлову субсидію).

Компенсація надається з 1 січня 2021 року таким категоріям споживачів:

населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижену ціну;

населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижену ціну;

багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Згідно з проектом, компенсація надається шляхом спрямування бюджетних коштів постачальникам універсальних послуг з подальшим їх зарахуванням, як оплату за спожиту у першому кварталі 2021 року електричну енергію, на особові рахунки споживачів.

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