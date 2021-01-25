2021-01-25: Нафта Brent торгується ниже $56 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у понеділок зранку під час торгів змінилися в ціні до 55,37 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,07%.

При цьому ціна лютневих ф’ючерсів на нафту марки WTI встановилася на рівні 52,27 долара за барель.

Ціни на нафту еталонних марок незначно опускаються в ході торгів у понеділок, продемонструвавши слабкі зміни за підсумками минулого тижня, пише «Investing.com».

Трейдери продовжують стежити за епідеміологічною ситуацією в Китаї, де в неділю було виявлено 124 нових випадки зараження коронавірусів в порівнянні з 80 днем ​​раніше.

Стурбованість підсилює той факт, що новий спалах захворювання стався незадовго до Нового року за місячним календарем, відзначає MarketWatch. «Свято зазвичай є періодом високого споживання палива в Китаї, але зараз країна вводить обмеження і радить людям не подорожувати, що безсумнівно вдарить по нафтовому попиту», — вважає нафтовий аналітик Rystad Energy Луїз Діксон.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:49 мск становить $ 55,37 за барель, що на $ 0,04 (0,07%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 22 січня ці контракти подешевшали на $ 0,69 (1,2%) — до $ 55,41 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 0,01 (0,02%) — до $ 52,26 за барель. У п’ятницю ф’ючерси знизилися в ціні на $ 0,86 (1,6%) — до $ 52,27 за барель.

За підсумками минулого тижня нафта Brent подорожчала на 0,6%, березневий контракт на нафту WTI знизився в ціні на 0,3%, лютневий контракт, термін якого закінчився в середу, подешевшав на 0,2%, свідчать дані Dow Jones Market Data.