Білорусь отримала перший транш компенсації з Росії за «брудну» нафту

Мозирський НПЗ отримає від російських НК $61 млн компенсації за «брудну» нафту.



Російська компанія «Лукойл» виплатила перший транш компенсації Мозирському нафтопереробному заводу за «брудну» нафту, яка надійшла на підприємство у 2019 році, повідомляє БелТа.

«Російські компанії в рамках досягнутих домовленостей почали відносно Мозирського НПЗ процес компенсації за поставлену весною 2019 року нафта сорту Urals c високим вмістом хлорорганіки. Так, 21 січня 2021 року на завод надійшов перший транш від ПАТ «Лукойл» в розмірі 1 045 млн російських рублів, що в еквіваленті становить близько $ 14 млн», — повідомили на підприємстві.

Загальна сума компенсації повинна скласти близько $ 60 млн.

«Термінал» писав, АТ «Укртранснафта» прозвітувала про повне витіснення російської нафти з підвищеним вмістом хлорорганіки з української ділянки нафтопроводу «Дружба» і з території України.

Під час витіснення російської нафти із завищеним вмістом хлоридів, як вказано, Укртранснафта щодня разом із міжнародною сюрвеєрською компанією SGS перевіряла якість нафти, що надходить з Росії, і не фіксувала повторних випадків надходження забрудненої сировини. При цьому з часу потрапляння до нафтопроводу «Дружба» неякісної російської нафти, як зазначається, Укртранснафта повністю реалізувала функцію взаємодії з білоруською, словацькою та угорською сторонами та в автоматичному режимі отримує інформацію з вузлів обліку нафти та її якісні параметри.

«Впродовж всього періоду витіснення неякісної російської нафти з української ділянки нафтопроводу «Дружба» ПАТ «Транснефть» резервувало виробничі потужності Укртранснафти та сплатило товариству за надання цієї послуги з травня 2019 року по січень 2020 року 4 336,2 тис. євро компенсації», — додали у компанії.