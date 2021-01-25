Готується Меморандум про незмінність тарифів на тепло й гарячу воду, — прем’єр-міністр

Обновлено: Январь 25, 2021. Тэги: , ,

Готується Меморандум про незмінність тарифів на тепло й гарячу воду, — прем’єр-міністр

Україна демонтує залишки радянської системи тарифоутворення й рухається до відкритого ринку — найбільш справедливого інструменту встановлення вартості послуг, тарифів та цін. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 січня під час засідання погоджувальної ради у Парламенті.

Повідомляє Урядовий портал.

Як наголосив Денис Шмигаль, повноцінна робота всіх ринків — електроенергії, ринку газу, ринку комунальних послуг — це фундаментальна реформа, яку провадить Уряд.

Прем’єр-міністр зазначив, що ринкова ціна на газ формується на світових біржах та розраховується на українській біржі.

«Наприклад, улітку після запровадження ринку газу ціни коливалися менше 3 тисяч гривень за тисячу кубометрів. А протягом вересня-жовтня можна було укласти річний договір із НАК «Нафтогаз» за ціною 4,70 грн за кубометр. Декілька десятків тисяч людей скористалися цією можливістю і сплачуватимуть цю ціну протягом року», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Водночас Глава Уряду зауважив, що ринок сьогодні перебуває в процесі формування і місячний продукт не є справедливим для окремих категорій громадян. Для цього, за його словами, Уряд ухвалив рішення про граничне обмеження ринкової ціни газу в Україні на рівні 6,99 грн за кубічний метр.

«Це обмеження діятиме з 1 лютого і доти, поки це буде потрібно в цьому опалювальному сезоні. Ціна газу коштуватиме не дорожче 6,99 грн за кубічний метр з ПДВ. Якщо компанії не можуть торгувати за такою ціною, то обов’язок постачати газ за такою ціною переходить до постачальника останньої надії, яким є НАК «Нафтогаз», що готовий постачати людям блакитне паливо за цією ціною», — сказав Денис Шмигаль.

Також Прем’єр-міністр зазначив, що зараз Уряд проводить консультації з НКРЕКП, народними депутатами й постачальниками газу про використання газзбутами річного продукту за замовчанням, що дасть змогу українцям легко прогнозувати та розраховувати свої витрати

Як підкреслив Денис Шмигаль, було також ухвалено рішення НКРЕКП щодо зменшення тарифу на розподіл газу вже для 14 облгазів: «Загалом затверджений граничний тариф 1,79 грн за кубічний метр, який діє на території всієї України. На сьогодні це справедлива ціна, але в будь-якому разі ми будемо ініціювати зміни до закону для того, щоб дати змогу облгазам ще більше зменшувати цей тариф».

Крім того, Прем’єр-міністр повідомив, що готується меморандум, який стосується тарифів на централізоване опалення й гаряче водопостачання. Над його розробленням працює Уряд спільно з профільним комітетом Верховної Ради, народними депутатами, Офісом Президента, Асоціацією міст України.

За словами Дениса Шмигаля, підписання меморандуму має відбутися вже найближчим часом.

Раніше Термінал писав, що довгострокові інструменти для збалансування ринку природного газу повинні бути підготовлені до кінця січня, — прем’єр-міністр.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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