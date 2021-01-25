У територіальних водах Данії відновилося будівництво «Північного потоку — 2″

Газогін добудовує російське трубоукладальне судно «Фортуна».
Про це повідомляє DW із посиланням на дані компанії-оператора магістралі Nord Stream 2.
Роботи йдуть згідно з отриманими раніше узгодженнями, повідомляє DW із посиланням на дані компанії-оператора магістралі Nord Stream 2.
Газогін добудовує російське трубоукладальне судно «Фортуна».
«За даними порталу відстеження судів Marinetraffic, баржа знаходиться приблизно за 28 кілометрів від данського острова Борнхольм. Поруч з нею розташувалися ще кілька російських судів, які повинні надати підтримку «Фортуні»», — йдеться у повідомленні.
Компанія-оператор стверджує, що будівництво відбувається відповідно до отриманих раніше узгодженнями.
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