В.о. голови Міненерго говорить про від’єднання від енергосистеми з РФ і РБ

Україні потрібно від’єднатися від енергосистеми Білорусі та Росії.

Про це в ефірі «Свободи слова» сказав т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

«Нам потрібно терміново від’єднуватися від об’єднаної енергосистеми з Білоруссю та РФ, об’єднуватися з Європейською системою. Це буде одним з моїх головних завдань», — сказав Вітренко.

Він наголосив, що це буде в інтересах України, енергетичної безпеки, а також національної безпеки.

Нагадаємо, з 2021 року Білорусь почала імпортувати електроенргію до України. Зокрема, Білорусь 18 січня поставила в Україну 3,1 млн кВт.г електроенергії за запитом української сторони.

