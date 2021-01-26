2021-01-26: Нафта Brent торгується ниже $56 за барель

Нафтові ціни знижуються на тлі погіршення перспектив попиту у зв’язку зі збереженням високої захворюваності COVID-19 і повільної вакцинації.

Нові спалахи захворюваності в Китаї ставлять під загрозу попит на нафту в країні, який традиційно підвищується в період святкування Нового року за місячним календарем, пише «Investing» з посиланням на Bloomberg.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:30 мск склала $ 55,50 за барель, що на $ 0,38 (0,68%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів 25 січня ці контракти подорожчали на $ 0,47 (0,9%) — до $ 55,88 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $ 52,44 за барель, що на $ 0,33 (0,63%) нижче рівня на закриття ринку у вівторок. Напередодні ф’ючерси виросли в ціні на $ 0,5 (1%) — до $ 52,77 за барель.

Поставки російської нафти Urals з Приморська в лютому, згідно з графіком, складуть 2,2 млн тонн, що на 29% менше, ніж в січні. При цьому раніше стало відомо, що Ірак планує скоротити видобуток в січні-лютому, щоб компенсувати порушення квот ОПЕК +, допущене минулого року.