МВФ підвищив прогноз цін на нафту в 2021 році

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз середніх світових цін на нафту на поточний рік на 3,3 долара, до 50,03 долара за барель, випливає з січневої доповіді фонду World Economic Outlook (WEO).

Передає Прайм.

За оцінкою МВФ, середня ціна на нафту в 2020 році склала 41,29 долара за барель. У жовтні фонд прогнозував вартість на рівні 41,69 долара за барель.

МВФ зазначив у релізі, що його очікування щодо зростання вартості нафти в 2021 році відображають прогнозоване відновлення світової економіки. Фонд також зазначив, що, незважаючи на очікуване зростання цін на нафту, вони все одно залишаться значно нижче середнього показника 2019 року.

Фонд також прогнозує в 2022 році ціну нафти на рівні в 48,82 долара за барель.

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