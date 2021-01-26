Нафтогаз відтермінував публікацію ціни газу для виробників тепла

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» відтермінувала публікацію ціни на газ для виробників у січні.

Про це повідомила пресслужба НАК.

У компанії наголосили, що відтермінування пов’язано з переговорами між Нафтогазом, органами державної влади та Асоціацією міст України.

«НАК «Нафтогаз України» тимчасово відкладає публікацію січневої ціни на природний газ для виробників теплової енергії у рамках спеціальних обов’язків (ПСО) до завершення поточних перемовин між державними органами, Асоціацією міст України, представниками виробників тепла та Компанією», — йдеться у повідомленні.

Компанія обіцяє повідомити про відновлення публікації ціни для виробників теплової енергії після завершення переговорів.

«Термінал» писав, 25 січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд спільно з Офісом президента, народними депутатами та Асоціацією міст України готують меморандум про незмінність тарифів на тепло й гарячу воду.