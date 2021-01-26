Уряд буде платити компенсації домогосподарствам за електроопалення, — прем’єр-міністр

Кабінет Міністрів України планує ухвалити рішення про компенсації домогосподарствам, у яких встановлено електроопалення. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді 26 січня.

Інформує Урядовий портал.

Денис Шмигаль розповів про 8 кроків, необхідних для того, щоб ринки електроенергії та газу почали працювати правильно й зручно для людей.

Окрім монетизованої компенсації домогосподарствам за встановлене електроопалення, Уряд, за словами Прем’єр-міністра також встановив максимальну граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн з ПДВ за кубометр газу. Таке ж рішення розробляється для ОСББ.

«Тарифи на тепло та гарячу воду не будуть підвищуватись до кінця опалювального сезону. Нам вдалося досягти певного консенсусу із владою на місцях, ми підготували меморандум, найближчим часом він буде підписаний», — повідомив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр також нагадав, що після консультацій з Урядом та народними депутатами НКРЕКП обмежило тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубічний метр.

«Ще одна дуже важлива ініціатива по розподілу та обслуговуванню газорозподільчих мереж. Уряд спільно з парламентським комітетом ініціює законопроект про укрупнення облгазів, введення спецрахунків, можливе введення тимчасових адміністрацій, що дисциплінує ринок розподілу газу і не дозволить монопольно підвищувати тарифи на розподіл», — підкреслив Денис Шмигаль.

За словами Глави Уряду, штрафи чи пеня за невчасно сплачені газ та тепло за січень не будуть застосовуватись до людей. Крім того, в Уряді очікують результатів розслідувань Антимонопольного комітету та встановлення чесних та прозорих правил на ринку газу.

Також Прем’єр-міністр наголосив, що основним продуктом газопостачальних компаній стане річний продукт за замовчуванням. «Це те, над чим ми зараз працюємо з парламентським комітетом і газорозподільчими компаніями для того, щоб людям було зручно розраховувати тариф».

Як підкреслив Денис Шмигаль, такі продукти мають бути представлені весною і це оптимальне рішення, яке дозволяє розвивати ринок газу й водночас встановити справедливі й зрозумілі тарифи для людей.

Раніше Термінал писав, що готується Меморандум про незмінність тарифів на тепло й гарячу воду, — прем’єр-міністр.