ВДЕ вперше обійшли викопне паливо з виробництва енергії в ЄС

Частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в генерації електрики в Європі у 2020 році вперше в історії перевищила частку викопного палива.



Це випливає з щорічного звіту британського аналітичного центру Ember і німецького інституту Agora Energiewende, пише АНГІ.

Згідно з документом, в якому відстежується стан енергетичного сектора ЄС з 2015 року, минулого року з поновлюваних джерел було згенеровано 38% всієї електроенергії, а за допомогою викопного палива — 37%.

Цей зсув обумовлений розширенням використання енергії, одержуваної від вітру і сонця, обсяги якої майже подвоїлися з 2015 року. До 2020 року одна п’ята частина електроенергії в країнах ЄС була вироблена на вітрових і сонячних електростанціях. Це також одна з причин, чому виробництво енергії на основі вугілля знизилося на 20% минулого року — вугільні станції забезпечили лише 13% електроенергії, виробленої в Європі.

«Європа спирається на вітрову і сонячну енергію, щоб забезпечити не тільки поетапну відмову від вугілля до 2030 року, але також поступово відмовитися від газової генерації, замінити закриваються атомні електростанції, а також задовольнити попит на електроенергію для електромобілів, теплових насосів і електролізерів», — заявив старший аналітик Ember і провідний автор звіту Дейв Джонс.

Найвищі частки вироблення вітрової та сонячної енергії, як повідомляється, зафіксовані в Данії (61%), Ірландії (35%), Німеччини (33%) та Іспанії (29%), передає Інтерфакс. Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 привела до зниження попиту на електроенергію по всьому світу. В Євросоюзі електроспоживання у 2020 році впало на 4%, відзначається у звіті. Однак, на думку авторів дослідження, пандемія не вплинула на розвиток відновлюваної енергетики.

Європа є світовим лідером в області вітроенергетики. Минулого року 11,6% всіх потреб ЄС в електроенергії забезпечувалося шляхом установок, що використовують енергію вітру, а в деякі дні вітроелектростанції покривали понад 100% потреб окремих держав-членів блоку. За даними на 24 січня 2021 року на енергію вітру в Іспанії припадало більша частина вироблення електроенергії (54,8%). Слідом ідуть Португалія і Греція, де частка вітрової енергії склала 46,4% і 36,7% відповідно.

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