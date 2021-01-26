ВДЕ вперше обійшли викопне паливо з виробництва енергії в ЄС

Обновлено: Январь 26, 2021. Тэги: ,

ВДЕ вперше обійшли викопне паливо з виробництва енергії в ЄС

Частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в генерації електрики в Європі у 2020 році вперше в історії перевищила частку викопного палива.

Це випливає з щорічного звіту британського аналітичного центру Ember і німецького інституту Agora Energiewende, пише АНГІ.
Згідно з документом, в якому відстежується стан енергетичного сектора ЄС з 2015 року, минулого року з поновлюваних джерел було згенеровано 38% всієї електроенергії, а за допомогою викопного палива — 37%.

Цей зсув обумовлений розширенням використання енергії, одержуваної від вітру і сонця, обсяги якої майже подвоїлися з 2015 року. До 2020 року одна п’ята частина електроенергії в країнах ЄС була вироблена на вітрових і сонячних електростанціях. Це також одна з причин, чому виробництво енергії на основі вугілля знизилося на 20% минулого року — вугільні станції забезпечили лише 13% електроенергії, виробленої в Європі.

«Європа спирається на вітрову і сонячну енергію, щоб забезпечити не тільки поетапну відмову від вугілля до 2030 року, але також поступово відмовитися від газової генерації, замінити закриваються атомні електростанції, а також задовольнити попит на електроенергію для електромобілів, теплових насосів і електролізерів», — заявив старший аналітик Ember і провідний автор звіту Дейв Джонс.

Найвищі частки вироблення вітрової та сонячної енергії, як повідомляється, зафіксовані в Данії (61%), Ірландії (35%), Німеччини (33%) та Іспанії (29%), передає Інтерфакс. Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 привела до зниження попиту на електроенергію по всьому світу. В Євросоюзі електроспоживання у 2020 році впало на 4%, відзначається у звіті. Однак, на думку авторів дослідження, пандемія не вплинула на розвиток відновлюваної енергетики.

Європа є світовим лідером в області вітроенергетики. Минулого року 11,6% всіх потреб ЄС в електроенергії забезпечувалося шляхом установок, що використовують енергію вітру, а в деякі дні вітроелектростанції покривали понад 100% потреб окремих держав-членів блоку. За даними на 24 січня 2021 року на енергію вітру в Іспанії припадало більша частина вироблення електроенергії (54,8%). Слідом ідуть Португалія і Греція, де частка вітрової енергії склала 46,4% і 36,7% відповідно.

Читайте в «Терміналі» ще, Міністерство енергетики, Міністерство фінансів, Міністерство економічного розвитку і торгівлю за участю державних банків та міжнародних фінансових організацій мають опрацювати питання випуску й розміщення «зелених» облігацій.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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