2021-01-27: Нафта Brent торгується вище $56 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у середу зранку під час торгів змінилися в ціні до 56,30 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,70%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 52,98 долара за барель, додавши 0,70%.

На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з постачанням в березні торгуються за ціною 52,82 дол, пише «Investing.com».

За барель, на момент написання даного коментаря піднявшись на 0,40%. Максимумом сесії виступила відмітка дол. За барель. На момент написання матеріалу нафту WTI знайшла підтримку на рівні 51,44 дол. І опір — на 53,41 дол.

Ф’ючерс на індекс USD, що показує відношення долара США до кошика із шести основних валют, виріс на 0,06% і торгується на позначці 90,203 дол. Що стосується інших товарів, що торгуються на ICE, ф’ючерс на нафту Brent з постачанням в квітні виріс на 0,36%, досягнувши позначки 55,84 дол. За барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent і нафту WTI склала 3,02 дол. за барель.