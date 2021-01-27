Байден вважає «Північний потік-2″ невигідним для Європи

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден вважає будівництво газопроводу «Північний потік-2″ невигідним для Європи.

Утім, він має намір вивчити ухвалені санкції США та проконсультуватися з європейцями, пише DW.

Президент США Джо Байден вважає, що будівництво газопроводу «Північний потік-2″ невигідне для Європи. Про це у вівторок, 26 січня, заявила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі.

«Президент і надалі вважає, що «Північний потік-2″ — це погана угода для Європи», — сказала Псакі на брифінгу, цитує інформагентство dpa. Вона також зазначила, що нова адміністрація вивчить ухвалені раніше санкції проти «Північного потоку-2″. За словами Псакі, Байден консультуватиметься з цього питання з європейськими партнерами.

Речниця Білого дому, утім, не повідомила, чи обговорювали Байден та канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) «Північний потік-2″ під час телефонної розмови 25 січня. Раніше Меркель заявляла, що хотіла би обговорити цю тему з новим американським президентом.

Нагадаємо, раніше США внесли до списку санкцій (SDN OFAC) відповідно до закону CAATSA («Протидія противникам Америки за допомогою санкцій») трубоукладача «Фортуна» і його власника ТОВ «КВТ-Рус», які беруть участь у будівництві «Північного потоку-2″. Через загрозу санкцій з боку США чимало європейських компаній заявили про вихід з проєкту.