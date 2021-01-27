ГарПок оприлюднив баланс купівлі-продажу електроенергії у грудні 2020 року

Обновлено: Январь 27, 2021. Тэги: , ,

ГарПок оприлюднив баланс купівлі-продажу електроенергії у грудні 2020 року

В грудні 2020 року державне підприємство «Гарантований покупець» придбало 4 582 тисячі МВт — год електричної енергії.

Відносно листопада загальна кількість закупленої електроенергії  збільшилася на 518 тисяч МВт-год, або майже на 13 %, пише пресслужба ДП.

«В останньому місяці року державне підприємство «Гарантований покупець» придбало 4582 тисячі МВт-год електричної енергії. Відносно листопада загальна кількість закупленої електроенергії  збільшилася на 518 тисяч МВт-год, або майже на 13 %», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що Гарантований покупець придбав у генеруючих компаній 3 769 тисяч МВт-год.

«За «зеленим» тарифом у грудні закуплено 621 тисячу МВт-год електроенергії за «зеленим» тарифом. Порівняно із листопадом обсяг купівлі електроенергії з відновлювальних джерел зріс на понад як 22 % (+113 тисяч МВт-год)», — пише пресслужба.

У грудні 2020 року Гарантований покупець продав   3 820 тисяч МВт -год електричної енергії — постачальникам універсальних послуг (ПУП), 509 260 МВт-год — на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку,  181 680 МВт-год – за результатами торгів «зеленою» електроенергією на біржі.

«Термінал» писав, УЕБ: ГарПок продав на біржі майже 96% запропонованої електроенергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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