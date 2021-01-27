ГарПок оприлюднив баланс купівлі-продажу електроенергії у грудні 2020 року

В грудні 2020 року державне підприємство «Гарантований покупець» придбало 4 582 тисячі МВт — год електричної енергії.



Відносно листопада загальна кількість закупленої електроенергії збільшилася на 518 тисяч МВт-год, або майже на 13 %, пише пресслужба ДП.

«В останньому місяці року державне підприємство «Гарантований покупець» придбало 4582 тисячі МВт-год електричної енергії. Відносно листопада загальна кількість закупленої електроенергії збільшилася на 518 тисяч МВт-год, або майже на 13 %», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що Гарантований покупець придбав у генеруючих компаній 3 769 тисяч МВт-год.

«За «зеленим» тарифом у грудні закуплено 621 тисячу МВт-год електроенергії за «зеленим» тарифом. Порівняно із листопадом обсяг купівлі електроенергії з відновлювальних джерел зріс на понад як 22 % (+113 тисяч МВт-год)», — пише пресслужба.

У грудні 2020 року Гарантований покупець продав 3 820 тисяч МВт -год електричної енергії — постачальникам універсальних послуг (ПУП), 509 260 МВт-год — на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, 181 680 МВт-год – за результатами торгів «зеленою» електроенергією на біржі.

«Термінал» писав, УЕБ: ГарПок продав на біржі майже 96% запропонованої електроенергії.