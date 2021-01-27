ГК «Нафтогаз України» встановила своїм клієнтам кращу ціну на газ у лютому

Ціна на природний газ у лютому для побутових споживачів у рамках тарифного плану «Місячний» від Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» складе 6,86 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Інформує Нафтогаз.

Для клієнтів, які оформили тарифний план «Річний» у минулому році, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м (із ПДВ), відповідно до умов укладених договорів.

Гранична ціна на блакитне паливо з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, регулюється постановою Кабінету міністрів України № 25 від 18 січня 2021 р. та не може перевищувати 6,99 грн/куб.м.

Нафтогаз України як постачальник «останньої надії» (ПОН) також готова постачати газ усім побутовим споживачам, постачальник яких не зможе або відмовиться забезпечити своїх клієнтів газом за регульованою ціною. Ціна газу для клієнтів ПОН – 6.99 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Раніше Термінал писав, що ПАТ «Центренерго» просить переглянути умови постачання газу для виробництва електроенергії.