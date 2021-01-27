ГК «Нафтогаз України» встановила своїм клієнтам кращу ціну на газ у лютому

Обновлено: Январь 27, 2021. Тэги: , ,

ГК «Нафтогаз України» встановила своїм клієнтам кращу ціну на газ у лютому

Ціна на природний газ у лютому для побутових споживачів у рамках тарифного плану «Місячний» від Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» складе 6,86 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Інформує Нафтогаз.

Для клієнтів, які оформили тарифний план «Річний» у минулому році, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м (із ПДВ), відповідно до умов укладених договорів.

Гранична ціна на блакитне паливо з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, регулюється постановою Кабінету міністрів України № 25 від 18 січня 2021 р. та не може перевищувати 6,99 грн/куб.м.

Нафтогаз України як постачальник «останньої надії» (ПОН) також готова постачати газ усім побутовим споживачам, постачальник яких не зможе або відмовиться забезпечити своїх клієнтів газом за регульованою ціною. Ціна газу для клієнтів ПОН – 6.99 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Раніше Термінал писав, що ПАТ «Центренерго» просить переглянути умови постачання газу для виробництва електроенергії.

 

Автор:

(Всего статей: 9634)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: