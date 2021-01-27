Обсяг газу в ПСГ станом на 25 січня зменшився до 21,593 млрд куб. м

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 25 січня зменшився до 21,593 млрд куб. м.
Про це свідчать дані ТОВ «Оператор ГТС України».
25 січня 2021 року в ПСГ України газ не закачувався.
З ПСГ України протягом доби 25 січня відібрано 66,13 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 25 січня вказано, що в Україну зі Словаччини, Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.
Додамо, на території України без урахування Криму — 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
«Термінал» писав, 19 січня Оператор газосховищ відібрав з українських ПСГ 136 мільйонів кубометрів газу. Це — найбільший обсяг відбору за останні 5 років.