ОГТСУ стало членом асоціації Gas Infrastructure Europe

Оператор ГТС України вступив до асоціації Gas Infrastructure Europe (Газова інфраструктура Європи).

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Це представницька організація європейських інституцій (Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу), європейських регуляторних органів (ACER, CEER) й інших організацій та компаній, що працюють на європейському ринку газу. Асоціація об’єднує 70 компаній газової інфраструктури з 26 країн – операторів ГТС, операторів газосховищ та операторів терміналів зрідженого газу.

«Сприяння декарбонізації є невід’ємною частиною стратегії ОГТСУ. Членство в GIE дозволить ОГТСУ розширити міжнародну співпрацю, об’єднану ідеєю сталого розвитку, декарбонізації, технічних інновацій, використанні відновлюваних джерел енергії, зокрема водню. А саме ОГТСУ разом з іншими операторами ГТС Європи має бути ключем до енергетичної безпеки та гнучкості енергетичної системи усього європейського континенту», – зауважив Павел Станчак, заступник генерального директора з розвитку та трансформації ОГТСУ.

Згідно бачення GIE, до 2050 року газова інфраструктура буде опорою для розвитку інноваційної енергосистеми і безпечного, ефективного та сталого постачання енергії жителям континенту.

ОГТСУ поділяє це бачення і приєднався до GIE задля розвитку транскордонної торгівлі, посилення взаємодії і міжнародного співробітництва між країнами, спільних досліджень, зміцнення енергетичної безпеки та сталого розвитку ринку газу.

«Термінал» писав, у 2020 році було відібрано з системи магістральних газопроводів 2,4 млрд куб. м газу на суму 10,4 млрд грн, але сплачено було лише 80% (загальна сума заборгованості — 1,6 млрд грн).



Основними боржниками перед ОГТСУ за утворені негативні небаланси є оператори газорозподільних мереж (міськ-, облгази).

